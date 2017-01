7x dit wil de man in bed

Wat mannen willen: soms is het kristalhelder, soms het grootste raadsel op aarde. Elke man is weer anders, maar op het gebied van de meest gewilde sexmoves kun je niet misgaan met de volgende 7 dingen.

Tekst LotteLust

Oraal all around

Pijpen, pijpen en nog eens pijpen. Kunnen ze hier ooit genoeg van krijgen? Is er een man die er niet van houdt? Nee en nee. (En indien toch: graag melden in de reacties.) Met een pijpbeurt zit je altijd goed.

Dirty talk

Praten tijdens de sex is fout, tenzij je weet wat je moet zeggen. Vunzige woordjes doen het altijd goed. Lees hier precies waarom dirty talk zo leuk is.

Variatie

Het verloop van een sexpartij kunnen voorspellen, da’s niet heet. Val niet in een routine van dezelfde moves achter elkaar. Start bijvoorbeeld eens met lang voorspel of sla dit juist helemaal over. Sex je altijd alleen in het weekend in de avond met elkaar? Maak hem dan eens op een doordeweekse dag vroeg wakker. Wissel nieuwe standjes af met jullie favorieten.

Oogcontact

Elkaar diep in de ogen kijken tijdens de sex alleen romantisch? Oogcontact kan ook heel geil zijn. Kijk hem eens strak aan terwijl je hem in je mond neemt. Wedden dat je hem gek maakt?

Kinky

Een beetje Fifty Shades in de slaapkamer is niks mis mee. Mannen zeggen het al jaren. Sinds ‘Vijftig tinten grijs’ doen veel vrouwen lekker mee. Vastbinden, spanken, blinddoeken, spannende speeltjes en leren pakjes. Experimenteer met de donkere kant van sex.

Initiatief

Bij de meeste koppels is de man de verleider. Draai de rollen ook eens om. Hij wil zich ook begeerd voelen. Laat hem eens achterover liggen terwijl jij ‘het werk’ doet en geef hem de avond van zijn leven.

Nieuwe locatie

Het geheim voor een goed sexleven is het spannend houden. Een nieuwe locatie toevoegen aan je lijstje sexplekken is één manier om dat te doen. Een quicky in het pashokje. Een lange vrijpartij in de auto op een afgelegen plek. Tijdens een (huis)feestje op een kamer. Op je werk. Check hier 55 creatieve sexplekken.