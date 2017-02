Danielle is verliefd op een ander: ‘Ons contact is puur platonisch, maar we appen wel elke dag’

Elke week geven we je een kijkje in iemands liefdesleven in VIVA’s rubriek ‘De status’.

Danielle (29) is in de war. Ondanks haar gelukkige relatie is ze verliefd op een ander.

Tekst Lydia van der Weide

“Naïef misschien, maar ik had niet gedacht dat het mij kon overkomen. Terwijl ik echt niet gek ben en ook geen heilig boontje. Al was ik dan erg happy met mijn jeugdliefde, ik fantaseerde weleens over anderen. Maar dat was genoeg. Het klopte gewoon met Fred. Dus waarom verder zoeken? Ik heb vriendinnen zat die relatiehoppen. Ze hebben de spannendste verhalen, maar echt gelukkig kan ik ze niet noemen. Ze waaien allemaal graag aan op de grote zolder waar ik met Fred woon, en zeggen zonder uitzondering dat dit is wat zij ook willen. Fred was mijn eerste echte vriendje, ik was zeventien toen ik hem ontmoette. Hij voelde meteen als veilige haven. En hoewel we tijdens onze studie in andere steden woonden, en ik vaak alleen uit ben geweest en nachten feestend heb doorgehaald, heb ik nooit de behoefte gehad om met een ander te zoenen, laat staan verder te gaan. Als ik Fred weer zag, wist ik: ja, hij is het!

Inmiddels wonen we al jaren samen. We respecteren en stimuleren elkaar. Doen veel samen, maar laten elkaar ook vrij. En we zijn nooit uitgepraat. Natuurlijk kan het ook weleens knallen, het zou raar zijn als dat niet zo was. Toch heb ik nooit eerder gedacht dat ik op een fout spoor zat.

Sinds ik mijn collega Eelco ken, ben ik niet meer zo zeker. Het duurde even voordat hij me opviel, er zijn knappere mannen dan Eelco. Maar er was iets in zijn manier van praten. Hoe hij me aankeek als ik iets vertelde. We zochten elkaar steeds vaker op, lunchten met z’n tweeën, gingen weleens een borrel drinken. Collega’s maakten grapjes over ons, ik vond het flauw. En ik vond het irritant dat zelfs Fred vraagtekens zette bij mijn intensieve contact met Eelco. Hij heeft ook vrouwelijke vrienden, daar deed ik nooit moeilijk over. Maar hij voelde afstand tussen ons ontstaan, zei hij. Hij moet eerder dan ik door hebben gehad dat ik verliefd ben.

Nog steeds ontken ik het tegen Fred, maar ik ben inderdaad hoteldebotel. Eelco is in mijn systeem gekropen. Als ik hem zie, voel ik vlinders. Als hij me per ongeluk aanraakt, staat mijn lijf onder stroom. Voor het eerst zijn mijn erotische dromen zo concreet dat ik ze wil uitvoeren. Het liefst vandaag nog. Eelco weet van niets, geloof ik, hij heeft ook een relatie en lijkt gek op zijn vriendin. Ons contact is puur platonisch, maar we appen wel elke dag, bellen veel en delen alles. En wat ik voel voor Fred raakt steeds meer overschaduwd. Die ‘veilige haven’ begint me te benauwen en ik vraag me ook af hoe veilig die haven eigenlijk is, als er toch zomaar iemand binnen kan dringen. Als het echt goed zit, moet dit toch niet kunnen gebeuren? Als ik zou ontdekken dat de verliefdheid wederzijds is, vermoed ik dat ik zo gevlogen ben, welke schade ik daarmee ook veroorzaak. En daar voel ik me enorm kut over. Er is nog geen zoen uitgewisseld, maar deze gedachten alleen al zijn hoogverraad.”