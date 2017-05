De Badjas: Er kan nog meer bij

Gelukkig gebeurt het niet veel. Maar de stad waarin ik woon, is soms net een dorp en de kans wordt statistisch gezien elke week groter. Dus eens in de zoveel tijd kom ik een oude bedpartner tegen. Over het algemeen verloopt dat vrij soepel. Maar die avond stonden de sterren zeer ongunstig. En ook al heb ik nog zo veel fantasie, hierop had ik mezelf met geen mogelijkheid kunnen voorbereiden. Vaak heb ik met gepaste angst een dergelijke confrontatie door mijn gedachten laten gaan. Maar dat was een confrontatie met één of twee oude bedpartners. Vijf tegelijkertijd? Dat leek me echt onmogelijk.

Met nummer Eén stond ik voor de deur van de kroeg een sigaret te roken. Ze was een ex en het bed deelden we al enige tijd niet meer. Samen stonden we te wachten op nummer Twee, haar beste vriendin, die haar fiets aan de brug vastzette. Met nummer Twee lig ik momenteel wel regelmatig in bed. Voor zover geen ongemakkelijkheden. Al zou je misschien denken van wel. Maar nummer Eén was op de hoogte van mijn affaire met nummer Twee. Nummer Twee ging eerst naar het toilet en zou op de terugweg de drankjes mee naar buiten nemen. De deur was nog niet dicht, of hij zwaaide weer open en ik stond oog in oog met nummer Drie.

Allerlei rampscenario’s gingen door mijn hoofd

Nummer Drie wist van het bestaan van nummer Eén en Twee, maar had ze beiden nog nooit ontmoet. Bij nummer Drie had ik het gevoel dat ze nog steeds bepaalde gevoelens voor me had. Ze stond ook argwanend te smoezen met een vriendin ter-wijl ze onze kant op keek. Toen nummer Drie weer naar binnen ging en ik haar observeerde, zag ik tot mijn verbazing nummer Vier binnen staan. Nummer Vier was op haar beurt weer een goede vriendin van nummer Drie. En nummer Vier zou voor problemen kunnen zorgen. De laatste keer dat ik haar had gezien, had ze een glas bier in mijn gezicht gegooid. Ik was dus op mijn hoede.

Ik dacht te zien hoe de vrouwen aan de ene kant van de tent vuile blikken slingerden naar de vrouwen aan de andere kant. In gespannen situaties worden vaak allianties gesmeed. Dus wat er ook was voorgevallen aan mogelijke jaloezie binnen de beide bestevriendinnenduo’s, dat werd nu aan de kant geschoven. Want er was een nieuwe gezamenlijke vijand. Op dit moment was het twee tegen twee. Aan de bar zittend met nummer Twee zag ik tot mijn schrik nummer Vijf binnenlopen. Die had gelukkig een man aan haar zijde. Maar het feest was nu echt compleet.

Onzekerheid en angst namen bezit van me, allerlei rampscenario’s gingen door mijn hoofd. Ongemakkelijke confrontaties, een ordinaire catfight of nog veel erger: dat de vrouw met wie ik op dat moment het bed deelde, nummer Twee, boos weg zou lopen. Maar tot mijn verbazing gebeurde er niets van dit alles. Er ontstonden zelfs gesprekken tussen de vijf vrouwen. Ik had ‘mijn vrouwen’ onderschat en mezelf weer eens overschat.

De Badjas is een bewust naamloze schrijver uit Amsterdam, die elke week over zijn sexavonturen vertelt.

