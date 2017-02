De Badjas: Haar verhaal

Allereerst zie ik haar benen, gehuld in een zwarte panty. Dan een zwart jurkje met witte stippen dat breed uitloopt. Het valt net boven haar knie. Ze heeft een goed gevulde boezem, een mooie ranke hals, maar haar zwarte hakken zijn iets te lomp. Het lijkt alsof ze op iemand zit te wachten. Ze is een nette verschijning die opvalt in dit Rotterdamse biercafé.

“Waar wacht jij op?” is mijn opening en we raken in gesprek. Ze is in de stad voor een internationale gynaecologie-conferentie. Naarmate het gesprek persoonlijker wordt, vertelt ze dat ze gisteravond huilend op haar hotelkamer heeft doorgebracht. Iets met haar man of vriend. Maar deze avond wil ze niet door hem laten verpesten. En zonder dat ik er erg in heb, ben ik het luisterende oor, de brede schouder. Ik verman me. Bestel twee bier bij de barman en zeg tegen haar: “Oké, ik luister nog precies vijf minuten naar je zielige verhaal over hoe je vriend jou heeft belazerd. Maar daar- na ga je met ons mee. De stad is van ons. Fuck hem.”

Ineens zit ik halfnaakt op haar hotelbed

Ze lacht. En terwijl ze begint te praten, begin ik te fantaseren over haar borsten in mijn handen. Haar benen om mijn middel. Haar ranke vingers om mijn harde lul. Haar verhaal ontgaat me volledig. Voor mijn gevoel zijn er vijf minuten voorbij. Ik pak mijn glas en drink het demonstratief in één teug leeg, zet het krachtig op de bar en zeg: “De tijd is om, we gaan dansen!”

Ik stel haar voor aan mijn vrienden, die verderop staan. Met z’n allen vertrekken we naar een tent waar gedanst kan worden. Op de dansvloer staat ze het mij toe haar te zoenen. Ze begint voorzichtig met een klein mondje. Maar al snel komt er meer tong en vinden haar handen hun weg onder mijn shirt. Haar volle borsten drukken tegen mij aan en ik zeg: “Waarom neem je me niet mee naar je kamer?” Ze zegt niets. Pakt onze jassen en loopt de tent uit. Ik volg zonder een woord. Voor ik het weet, zit ik halfnaakt op haar hotelbed.

Het liefst had ik haar slip aan de kant getrokken en had ze met haar tieten bungelend uit haar jurk op me mogen gaan rijden. Maar met eenzelfde voor- zichtigheid waarmee ze begon te zoenen, ontdoet ze zich van haar jurk en panty in de badkamer. Ze loopt langs me en kruipt in haar ondergoed onder de dekens. Haar tempo respecterend kom ik rustig naast haar liggen. Als haar handen op zoek gaan naar mijn harde lul, versnelt haar tempo. De nacht wordt dag als het zonlicht brutaal de kamer in schijnt. Ze kruipt dicht tegen me aan. Met een afwezige maar oprechte blik kijk ze me aan en bedankt me.

Als ik niet veel later het hotel uit loop, weet ik nog steeds niet wat er is voorgevallen met haar vriend. Ik heb dan misschien niet naar haar verhaal geluisterd, maar ik hoorde wel haar verlangen het even te vergeten.

De Badjas is een bewust naamloze schrijver uit Amsterdam, die elke week over zijn sexavonturen vertelt.

Lees ook:

Maak kennis met De Badjas: ‘Op sexgebied is iedereen ervaringsdeskundige, alleen schrijf ik het op’

De Badjas: Dit doe ik normaal nooit

De Badjas: Op mijn tieten

De Badjas: Honden- of kattenmens

De Badjas: Gewoon trek

De Badjas: Klokkijker

De Badjas: De kasteelvrouw

De Badjas: Een pro

De Badjas: Verpest

De Badjas: Een vieze vette hap

De Badjas: Financieel onafhankelijk

De Badjas: Onbeschermd

De Badjas: Verliefd

De Badjas: Op de dansvloer

De Badjas: Op de dansvloer – deel 2

De Badjas: Sex met je ex

De Badjas: De dokter