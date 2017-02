De Badjas: Het experiment

Ze maakt zich klaar om naar bed te komen. Ze is hier vaker geweest en kent de weg in mijn appartement. De badkamerdeur staat open, ze is haar ogen aan het schoonmaken. Ik zit met een kussen in mijn rug, rechtop tegen het hoofdeinde zodat ik haar goed kan zien. Ze is lang, slank en heeft een paar heerlijke benen. Een zwarte kanten slip zit stevig om haar volle ronde billen. Verder heeft ze niets aan. Ze beweegt zacht mee op de muziek die nog op de achtergrond speelt. Ze weet niet dat ik haar bekijk. Van haar kan ik nooit genoeg krijgen. Onze lichamen zijn een perfecte match. Als we elkaar aankijken en aanraken, dan ontstijgen we alle menselijke vormen en grenzen. We hadden net heerlijke sex gehad, beneden op de bank en je zou zeggen dat alle energie er wel uit was geneukt. Maar zoals ze daar staat, haar lichaam, haar billen, de gedachte. Ongeduldig en geil begint mijn rechterhand met mijn lul en m’n zak te spelen.

Ik voel een tinteling die ik niet eerder heb opgemerkt

Niet veel later loopt ze de trap van de vide op. Ik steek mijn rechterhand uit, ze komt naast me zitten en neemt het van me over. Langzaam en stevig trekt ze met haar ene hand, terwijl haar andere mijn ballen masseert. Ze weet dat ik van koude handen op mijn ballen hou. Zonder mijn lul los te laten, komt ze op haar knieën tussen mijn benen zitten. Met één beweging veegt ze haar haren aan de kant, buigt zich voorover en stopt mijn harde lul in haar mond. Op dat moment gebeurt er iets wat ik niet eerder heb opgemerkt. Een vreemde tinteling. Godverdomme, ze heeft net haar tanden gepoetst. En ja, ik zag haar trouwens ook met mondwater spoelen. Ik wil er iets van zeggen, maar besluit anders. Tijd voor een experiment. Zou zij het ook kunnen voelen als ik nu mijn lul in haar kut zou schuiven? Om het experiment volledige kans van slagen te geven zeg ik: “Wil je m’n lul van onder tot boven likken.” Ik wil dat ze mijn hele lul onder spuugt, aflikt en onderdompelt. Als ik denk dat het voldoende is, duw ik haar om zodat ze op haar rug ligt. Mijn lul glijdt diep in haar. Ik stoot niet. Ik laat hem er roerloos in hangen. Dan duw ik hem nog iets dieper. Ik kijk aandachtig naar haar altijd bijzondere blik, terwijl ik langzaam en diep in en uit haar glij. Geen opvallend andere reactie dan op andere dagen. Ik haal mijn lul eruit en wrijf hem over haar lippen en haar klit. Kijken of dat iets oplevert. Nog steeds niets. Blijkbaar kijk ik teleurgesteld, ze kijkt me vragend aan.

“Voel je dan niets?”

“Natuurlijk voel ik je, je bent super hard.”

“Dat bedoel ik niet. Voel je niets anders?”

Ze heeft werkelijk geen idee waar ik het over heb. Ik lach, lik haar nek en met mijn heerlijk frisse lul neuken we het laatste restje energie eruit.

De Badjas is een bewust naamloze schrijver uit Amsterdam, die elke week over zijn sexavonturen vertelt.

Lees ook:

Maak kennis met De Badjas: ‘Op sexgebied is iedereen ervaringsdeskundige, alleen schrijf ik het op’

De Badjas: Dit doe ik normaal nooit

De Badjas: Op mijn tieten

De Badjas: Honden- of kattenmens

De Badjas: Gewoon trek

De Badjas: Klokkijker

De Badjas: De kasteelvrouw

De Badjas: Een pro

De Badjas: Verpest

De Badjas: Een vieze vette hap

De Badjas: Financieel onafhankelijk

De Badjas: Onbeschermd

De Badjas: Verliefd

De Badjas: Op de dansvloer

De Badjas: Op de dansvloer – deel 2

De Badjas: Sex met je ex

De Badjas: De dokter

De Badjas: Haar verhaal