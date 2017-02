De grootste WTF-momenten tijdens het kijken van ‘Temptation Island’ aflevering 1

Zat je vorige week donderdag ook aan de buis gekluisterd voor de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’? Daarin maakten we kennis met vier stellen die de komende weken hun relatie flink op de proef stellen in een luxeresort op een Thais eiland. En uiteráárd liepen de gemoederen al direct hoog op…

Zoals elk seizoen vielen we tijdens het kijken weer van de ene verbazing in het andere. The day after is het verleidingsprogramma op de redactie dan ook onderwerp van gesprek. De grootste WTF-momenten delen we voortaan elke vrijdag met jullie.

First of all, een vraag die elk seizoen weer in ons opkomt: waarom zou je hier IN GODSNAAM aan meedoen? Is het de spanning? Is het de vakantiebestemming? Gaat het om de aandacht? Wij zijn er nog steeds niet achter. Zouden deze stellen oprecht denken dat hun relatie hier beter van wordt? Zowel voor de mensen die het samen nog fijn hebben als voor degenen wiens relatie op knappen staat, lijkt dit ons toch geen aanrader. Stop de tijd. Zei Saartje zojuist echt dat ze zo veel van sex houdt dat ze een tatoeage met ‘Don’t stop’ op haar poes heeft staan?! Die arme familie van de verleiders. Wat zou oma ervan vinden dat haar kleindochter zich in een veel te klein bikinietje opdringt aan alle mannen op het eiland? Of nog erger: als zij over een paar weken open en bloot op tv met mannen het bed in duikt? Oké, ho, stop, Parastoo. Doe éffe een beetje rustig. Je hoeft niet direct boven op iedereen te springen. Terwijl de vrouwelijke verleidsters direct door de mannen gebrandmerkt worden, is het enige wat de dames mogen doen ‘diepe gesprekken voeren’. Really? #stereotypering Hallo, Herbert? Waarom zeg jij dat er voor jou geen regels zijn, terwijl je vriendin zojuist een hele waslijst aan voorwaarden heeft opgesteld? Zijn deze mensen écht zo? Zo ja: HOE KAN DAT?

Hoe zou aflevering 2 zijn? We kunnen niet wachten! Hou VIVA.nl vrijdag in de gaten voor een nieuw artikel.

Beeld RTL

