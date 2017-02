Dio: ‘Ik val op vrouwen die een beetje gek zijn’

VIVA drinkt elke week een drankje met een leuke man. Deze week zitten VIVA’s San en Katy in het café met rapper Dio (28), die al zijn vrije tijd doorbrengt in de studio om een nieuwe plaat af te kunnen leveren. Zijn nieuwe single ‘Paranoia’ verschijnt over een paar weken.

Tekst San van de Ven | Foto’s Maaike van Haaster | Productie Thea Tijssen

Een halfuur voor we hebben afgesproken bij het Amsterdamse café De Tuin, hartje Jordaan, stuurt Dio’s manager een appje: of we het interview iets kunnen opschuiven, want Dio is ‘door omstandigheden’ iets verlaat. Even later komt Dio aange- reden op zijn omafiets: rode pet, rode schoenen, gouden bril. Nee, hij is niet fashionably late, hij had zich verslapen omdat hij de hele nacht in de studio zat.

San: De hele nacht? Gebeurt dat vaker?

“Soms. Maar dat plan je niet. Ik kwam daar rond een uurtje of zeven ’s avonds aan, eigenlijk alleen om een coupletje te schrijven. En voor ik het wist, was ik vier, vijf ideeën aan het opnemen – telkens als ik mijn jas had aangetrokken, kreeg ik weer een nieuw idee. Ik weet nog dat ik op de klok keek en dacht: jezus, is het al vier uur? Thuis heb ik nog een pasta gemaakt en ben gaan slapen.”

Katy: Wanneer gaan we al die nieuwe muziek horen?

“Mijn album hoop ik dit jaar af te maken, maar de eerste single ‘Paranoia’ komt wat mij betreft zo snel mogelijk uit. Het is een relaxed clubnummer. Inhakend op het geluid van nu, maar ook heel erg mijn sound. Over een vrouw die zo aantrek- kelijk is dat het je een beetje van je pad brengt.”

San: Is het autobiografisch?

“Nou, ik put wel bijna altijd uit mijn eigen ervaring. En ik heb er een handje van om op vrouwen te vallen die een beetje gek zijn. Dat randje, the edge, zoek ik op. Ik vind het saai als ik een vrouw helemaal kan lezen. Er moet gewoon een stukje mysterieus zijn, iets wat niet grijpbaar is.”

En ben je een vrouwenverslinder?

“Nee. Ik ben gek op vrouwen, maar ik zal niet snel op een meisje af stappen. Ik ben meer van de omgekeerde psychologie: dat ik haar naar me toetrek door middel van mijn energie. Als ik iemand leuk vind, kijk ik van een afstand of er energie is tussen ons en dan volgt er oogcontact. Maar dan kan het nog steeds zo zijn dat ik haar pas de tweede of derde avond durf aan te spreken.”

Maar je hebt wel veel vrouwen gehad, toch? Dat kwam naar voren toen je aan de leugendetector hing voor YouTube-kanaal Concentrate.

(lachend) “Ja, maar dat werkt anders. En dat is vaak het gevolg geweest van dronken in een club staan, waarbij drempels sowieso veel lager zijn. Als ik een meisje écht leuk vind, durf ik het niet.”

