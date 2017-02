In elk landje een ander standje

Zin in Italiaans? Of wordt het toch Grieks vanavond? Nee, we doelen niet op je avondeten. Sommige sexposities hebben hun naam te danken aan een land. Check hier welk standje bij welk landje hoort.

Grieks

Sex op z’n Grieks is anale sex. Niet omdat Grieken dit nou zo veel hebben, maar omdat sexuele relaties tussen mannen in de Griekse oudheid veel voorkwamen. Zelf noemen de Grieken dit standje overigens niet zo: anale sex is voor hen sex op z’n Turks.

Bij Franse sex draait het om orale bevrediging. Bij voorkeur doen de man en vrouw dit tegelijk: soixante-neuf, ook wel bekend als standje 69.

Wij Nederlanders staan blijkbaar bekend om onze veilige sex, want je Double Dutch doet, gebruik je zowel de pil als een condoom als anticonceptie.

Bij dit standje beweegt de man zijn piemel tussen de borsten van de vrouw. Maar pas op: krijg je dit verzoek van een Duitser, weet dan wel dat ‘op z’n Russisch’ in Duitsland voor een anale oliemassage staat. Het piemel-in-decolleté-standje wordt daar Spaanse sex genoemd.

Een beetje frappant is het wel, maar met Italiaanse sex wordt okselsex bedoeld. Hierbij stopt de man zijn piemel in de oksel van zijn sexpartner. Hoe strakker je met je bovenarm knijpt, hoe hoger de druk wordt opgevoerd.

Om een intenser orgasme bij de man te veroorzaken, kun je gaan voor Florentijnse sex. Bij dit standje vorm je met je vingers een ring om zijn penis tijdens de sex. Door zijn huid terug te trekken tijdens de penetratie, voelt hij extra stimulans. Hij kan dit overigens ook zelf doen.