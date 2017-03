Orale sex: de meest gemaakte fouten door vrouwen

Orale sex is een fantastische inleiding op het echte werk. Wil jij een perfecte pijpbeurt geven? Vermijd deze fouten:

1. Tanden

Je tanden zijn een onuitgenodigde gast tijdens de orale sex. Toch kan het weleens gebeuren dat ze per ongeluk zijn penis aanraken. Oeps! Hij is het moment, jij uit het moment. Je kunt het voorkomen door je lippen over je tanden te trekken.

2. Ritme

Het fijnste voor een man is om een constant tempo aan te houden. Veel vrouwen denken dat hij eerder klaarkomt bij een snel ritme, maar dat is niet helemaal waar. Probeer één tempo een tijdje uit, als hij kreunt weet je dat je goed zit.

3. Voorzichtig met zijn zaakje

Sommige vrouwen zitten nooit aan de testikels van hun lover en sommige gaan er net even te wild mee om. Je kunt er aan trekken, likken of zuigen, maar doe alles Voorzichtig en hoofdletter ‘V’.

4. Glijmiddel

Je kunt nooit teveel kwijl gebruiken tijdens het pijpen. Ben je van nature niet zo’n kwijlebal? Gebruik dan glijmiddel (met een smaakje bijvoorbeeld). Zonder vocht kun je namelijk geen soepele bewegingen maken en is de kans groot dat het pijnlijk is voor hem.

5. Kokhalzen

Pornografie is geen echte sex: kokhalzen en stikgeluiden zijn in real life niet echt charmant (tenzij jouw bedpartner dat opwindend vindt). Probeer niet te deep throaten als je weet dat je een hoge kokhalsreflex hebt.

6. Gevoel

Af en toe kan sex voelen als een taak, orale sex is daar geen uitzondering op. Hij weet dat ook, toch kan hij zich gekwetst voelen als hij merkt dat jij niet in the mood bent, want ja dat merkt hij! Laat zien dat jij het fijn vindt hem te bevredigen: kijk hem aan, kreun en – vooral – doe je best!



Bron: SheKnows

