Hello lovebirds: 3x portretten van ware liefde

Bijna 14 februari, dus gaan we koppels spotten op straat. Drie portretten van ware liefde: hoe houden ze het leuk samen?

Tekst en foto’s Melissa Kanters

Michel (25, verzekeringsmanager) was meteen weg van Bono (25, ondernemer).

De liefde straalt ervan af!

Bono (rechts): “Haha, thanks. Dat hoort ook, anders is het geen echte liefde.”

Sinds wanneer zijn jullie een setje?

Michel: “We hebben elkaar een jaar geleden ontmoet tijdens het uitgaan, besloten koffie te gaan drinken en vanaf dat moment zijn we een stel. We wonen inmiddels ook al een hele tijd samen.”

Waarom is de vonk precies overgeslagen?

Bono: “Ik denk dat love at first sight bij ons van toepassing was. We waren allebei op slag verliefd. Uiterlijk speelt een grote rol; we vinden elkaar erg aantrekkelijk. Maar ook wat betreft innerlijk zijn we een goede match. Allebei lekker vrolijk en lief tegen elkaar.”

Marco (28, handling supervisor) is helemaal happy met Lieke (27, assistant manager).

Is dit echte liefde?

Lieke: “Goed gezien. Wij zijn nu bijna drie jaar samen en inmiddels ook verloofd. Afgelopen zomervakantie in Italië heeft hij me ten huwelijk gevraagd.”

Wisten jullie al snel: dat wordt trouwen?

Lieke: “Toen we elkaar steeds beter leerden kennen, dachten we allebei: zijn we soulmates of hoe zit dit? We hebben zo enorm veel lol, kunnen zo goed met elkaar praten en leren echt veel van elkaar. Dat zijn ook drie dingen die we allebei belangrijk vinden in het leven. Het was dus al snel obvious dat wij de rest van ons leven met elkaar wilden delen.”

Hoe gaat die mooiste dag van jullie leven eruitzien?

Marco: “Samen met onze dierbaren de liefde vieren. In de natuur, met lekker eten, fijne muziek en veel gezelligheid!”

Elroy (29, militair) en Iris (26, intercedente) over hun liefde en hun bucketlist.

Wat staat er boven aan de lijst?

Iris: “We willen samen graag nog avontuurlijke reizen maken.”

Elroy: “Vorig jaar zijn we gaan wildkamperen in Noorwegen en nu willen we heel graag naar Canada.”

Toe maar, walk on the wild side. Zijn jullie een goed team?

Elroy: “Ja, samen zijn we the best. We vullen elkaar perfect aan. Iris is echt geweldig. Het leukste vind ik haar drive. Ze zoekt altijd naar oplossingen en staat voor iedereen klaar.”

Iris: “Elroy geeft zich vol overgave en je kunt niet om zijn energie en enthousiasme heen. Dat maakt hem bijzonder. Hij is mijn maatje, sparring-partner, soulmate en de toekomstige vader van mijn – knappe – kinderen, haha!”

O ja, krijgen jullie knappe kids?

“Ja, daar zijn we allebei van overtuigd. Maar voorlopig geen babynieuws.”

