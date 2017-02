5x vrouwen over het slechte-sex-gesprek: ‘Hoe vertel ik dat ik al zes jaar orgasmes fake?’

Hij is de man van je leven, maar in bed blijken er nogal wat nijpende verbeterpuntjes te zijn. Herkenbaar? Voor deze vijf vrouwen is het éigenlijk tijd voor het slechte-sex-gesprek, maar hoe dóé je zoiets?

Fake it till you make it

Mélanie (29): “Ik schaam me dood voor wat ik ga zeggen, maar ik fake al zes jaar lang orgasmes. Mijn vriend is er heilig van overtuigd dat onze standaardroutine van vijf minuutjes friemelen en tien minuten stoten me steevast een hoogtepunt geeft. Niets minder waar. Ik heb alleen nooit geweten hoe ik hem dat moet vertellen. Tja, en na al die jaren durf ik het helemaal niet meer. We praten over alles, maar wanneer het onderwerp sex aan bod komt, klap ik helemaal dicht.”

Mag het iets meer zijn?

Viv (33): “Na tien jaar relatie en vier jaar huwelijk gaat het er in bed wat minder uitgebreid aan toe. Het voorspel duurt minder lang, en soms skippen we het gewoon helemaal. Omdat mijn man een heel drukke baan heeft, hebben we meestal vluggertjes. Maar het liefst zou ik teruggaan naar de tijd dat het voorspel al begon op de bank en soms wel een uur kon duren. Maar dat durf ik hem niet te zeggen. Ik wil hem niet wil kwetsen of het gevoel geven dat het zijn schuld of die van zijn carrière is.”

Bezweken onder de druk

Jamie (28): “De eerste keer dat mijn vriend en ik het deden, ging het al mis. Na een minuutje of vijf hielden we het voor gezien. Zijn gereedschap deed het niet meer. Dat wuifde ik weg: ‘Joh, ik ben toch moe. Zullen we anders gewoon gaan slapen?” De volgende ochtend probeerden we het opnieuw, maar helaas. Het heeft daarna nog twee weken geduurd voordat we een nieuwe poging ondernamen en we hebben er de eerste maanden met geen woord over gerept. Pas vier maanden later hebben we het issue op tafel gegooid. Het bleek enkel en alleen aan prestatiedruk te liggen. Zodra we er open over durfden te praten, ging het goed. Zijn pistool is nooit meer ongeladen geweest.”

Verdwaald

Kim (25): “Het enige minpuntje aan onze vrijpartijen is dat mijn vriend niet altijd de weg vindt. Dan probeer ik hem met mijn hand de juiste kant op te duwen, maar ik merk aan zijn lichaamstaal dat hij dat ongelooflijk gênant vindt. Ik heb geen idee hoe ik het ’m anders kan duidelijk maken zonder hem te beledigen.”

Trek maar aan mijn haren!

Loes (27): “Mijn vriend is een schatje, maar in bed heeft dat voor mij weleens een averechts effect. Hij behandelt me altijd met veel respect en vraagt regelmatig hoe ik het wil doen. Ik zou er helemaal wild van worden als hij me gewoon optilt en gooit waar hij me hebben wil. Dan mag hij aan mijn haren trekken, zijn nagels in mijn vel zetten en me een flinke mep op mijn billen geven. Kan ik hem dat nou zo letterlijk zeggen?”

