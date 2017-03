Jesse Klaver meest dateable lijsttrekker, vrouwen geïnteresseerd in Geert Wilders om ideeën

Hoe kan het ook anders: Jesse Klaver blijkt de meest dateable lijsttrekker. Eén op de vijf vrouwen zou weleens met hem op date willen, en dat heeft hij vooral te danken aan zijn ideeën, spontaniteit, charisma én looks.

Beeld Natasja Noordervliet

Dat blijkt uit een onderzoek van datingservice Lexa.nl. Toch is Klaver niet de enige waarmee vrouwen willen afspreken. We willen ook graag op date met Geert Wilders. Vooral zijn ideeën spreken de vrouwen aan. Bij Mark Rutte vallen vrouwen op zijn gevoel voor humor en Alexander Pechtold moet het hoofdzakelijk hebben van zijn intelligentie.

De ideeën (42%), spontaniteit (32%) en bevlogenheid (29%) vinden de deelnemende vrouwen het belangrijkst in onze lijsttrekkers. Macht (2%) en geld (1%) zijn voor weinig vrouwen een reden om op stap te willen gaan met een politicus.

Wandelen met Van der Staaij

Een etentje of kopje koffie drinken zijn de populairste date-activiteiten. Rutte wordt als meest ideale kandidaat gezien voor een hapje in een restaurant, zo vindt bijna de helft van de ondervraagde vrouwen. Opvallend is dat de dames die voor SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij gaan, het liefst een lange wandeling met hem zouden maken (27%). Eén op de vijf vrouwen zou op haar date wel een rondleiding door de Tweede Kamer willen. Sybrand Buma lijkt dan de ideale gids (44%).

