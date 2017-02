Kruisverhoor: ‘Dat gedoe achter de laptop, ik vind er geen reet aan’

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze keer: Tibor Leeftijd 29 | Werkt als Maatschappelijk werker | Woont in Tilburg | Relatie Ja, sinds de zomer van 2010 | Aantal bedpartners 9 | Aantal relaties 4, dit is zijn langste relatie | Noemt zijn penis Pielke, als het in de derde persoon is.

Tekst San van de Ven

Wat is de huidige gemoedstoestand van je penis?

“Halfstok helaas, maar op zich met een goede reden. We zijn op dit moment bezig met de verbouwing van ons nieuwe huis. Los van dat het fysiek hartstikke slopend is, wonen we sinds drie maanden bij een vriendin in. Superlief van haar, maar de omgeving is weinig opwindend. Laatst hadden we wel voor het eerst sex in ons nieuwe huis. Comfortabel was anders, maar het was eindelijk weer een goeie beurt.”

Hoe vaak denk je aan sex?

“Valt mee. Een keer per dag, zoiets? Ik kan er oprecht opgewonden van worden als ik mijn vriendin zie roken. Wat gek is, want ik ben altijd antiroken geweest. Ze trekt op een bepaalde manier aan een sigaret waar ik wild van word. Ze kan ook verrekte goed pijpen, misschien dat ik het onbewust daarmee associeer.”

Hoe vaak heb je sex?

“Door die verbouwing staat de sex op een laag pitje, maar dat is tijdelijk. Over anderhalve maand trekken we in ons nieuwe huis en hoop ik weer vier keer per week met haar de bedstee in te duiken. Dat gemiddelde is trouwens weleens lager geweest: mijn vriendin heeft lang last gehad van bekken-instabiliteit, waardoor we veroordeeld waren tot hand- en spandiensten. Stiekem kom ik daar wel het lekkerst van klaar. Als ik een puntje van verbetering moet noemen: na zes jaar zou ik misschien de achterdeur eens willen proberen. Ik heb een niet al te grote pik en fantaseer soms over anale sex. Ik weet alleen niet hoe ik daarover moet beginnen.”

Hoe vaak masturbeer je?

“Als ik een avond alleen thuis ben, kan ik er echt zin in hebben. Maar eenmaal bezig vind ik er vaak geen reet aan. Dat gedoe achter die laptop… Meestal maak ik het op de wc zo snel mogelijk af, dan krijg je ook niet zo’n smeerboel.”

Zorg je goed voor je penis?

“Hij wordt goed verzorgd. Sowieso ben ik geen jongen van wilde uitspattingen. Een soa heb ik nooit gehad, maar ik heb me wel op mijn twintigste laten opereren aan mijn voorhuid. Die zat te nauw vast aan m’n eikel, waardoor sex soms pijn deed. Nu heb ik nergens meer last van.”

Wat zijn je erogene zones?

“Mijn vriendin heeft een speciale pijptechniek waarbij ze met haar handen een soort kurkentrekker nabootst en tegelijkertijd m’n eikel sopt met haar mond. Ik word al geil als ik eraan denk. Verder haak ik af bij strelen, daar kan ik niet zo veel mee.”

Vind je jezelf goed in bed?

“Niet goed en niet slecht. Ik sloof me graag uit, dat op zich is al een groot aantal punten waard. En ik heb veel geleerd van één ex. Met haar had ik de wildste sex. Ze was heel inventief, met wasknijpers en kaarsen en zo, en liet me zien dat het niet allemaal snel-snel hoeft. Soms werd ik bang van haar, maar het gekke was: dat wond me tegelijkertijd op.”

Wat is de bijzonderste plek waar je ooit sex had?

“De ontlading in het nieuwe huis laatst was heel bijzonder, want het voelde alsof we maanden aan de ketting hadden gelegen en nu eindelijk weer mochten. Maar goed, dat is een beetje een saai antwoord. Met die gekke ex heb ik het ooit op klaarlichte dag in Regent’s Park in Londen gedaan. In de bosjes, dat wel, maar zo spannend. Die nette Britten liepen daar op een paar meter afstand hun hond uit te laten.”

