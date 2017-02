Kruisverhoor: ‘In maximaal tien minuten kom ik twee à drie keer klaar’

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze keer: Leonie Leeftijd 26 Is Sexuoloog in opleiding Woont in Amsterdam Relatie Nee, sinds 3 jaar single, met scharrels af en aan Aantal bedpartners 36 Aantal relaties Vanaf haar 17e was ze 8 maanden lang iemands minnares, daarna had ze‘echte’ relaties. De langste duurde 3,5 jaar Noemt haar vagina Vageegee, poenani, kut of vagina.

Tekst San van de Ven

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

“Hongerig! Ze heeft geen vaste piemel of partner om mee te vozen. En wachten is niet haar sterkste punt.”

Hoe vaak heb je sex?

“Vorige week woensdag had ik voor het laatst sex. Met een man van 41, die ik had ontmoet op een feestje. Ik was benieuwd of ‘op een oude fiets moet je het leren’ klopte, maar helaas. De afgelopen jaren had ik steeds vaste scharrels voor langere tijd. Nu niet, al ben ik aan het daten met een ‘potentieeltje’ uit mijn vriendenkring. Ik ben niet snel onder de indruk van een man en word zelden verliefd. Ik voel me aangetrokken tot het stereotype model: lang, breed, gespierd, symmetrisch koppie, goed gekleed. Jammer alleen dat deze mannen ook vaak het stigma ‘geen inhoud’ bevestigen. Ik weet dat ik hoge eisen stel – hij moet óók sportief zijn, communicatief vaardig, grappig, ambitieus en ondernemend – maar met minder wil ik geen genoegen nemen. Verliefdheid is geen vereiste voor goede sex, vind ik, maar ik heb wel het liefst een vaste bedpartner. Dat je de tijd neemt voor elkaar en samen op ontdekking gaat. Lang voorspel, goed warm worden en dan pas penetratie. Ik vind het belangrijk om standjes af te wisselen en uit te proberen. De ene keer ga ik goed op missionaris, de andere is doggy het helemaal.”

Hoe vaak denk je aan sex?

“Meerdere malen per dag. Als sexuoloog in opleiding behandel ik patiënten met sexuele disfuncties. Heel interessant en allemaal zeer sexgerelateerd, dus is het onmogelijk er een dag níet aan te denken.”

Hoe vaak masturbeer je?

“Als ik daar zin in heb. De frequentie verschilt heel erg: de ene week doe ik het vier keer per week, de andere komt het niet in me op. Meestal neemt het maximaal tien minuten in beslag, en het liefst kom ik twee à drie keer klaar door alleen mijn fantasie te gebruiken.”

Wat heb je over sex van je ouders geleerd?

“Ze zijn er altijd heel open over geweest. Daardoor leerde ik dat sex normaal is, fijn hoort te zijn en vooral veilig moet gebeuren. Pap duwde me op mijn veertiende al condooms in mijn hand. En mama vertelde over al haar liefdes, in detail. Zo kreeg ik antwoord op al mijn brandende vragen.”

Welk cijfer zou je je bedprestaties geven?

“Poeh, lastig. De grap is dat mannen sexuologen altijd meteen associëren met perfecte bedpartners… dream on. Ik mag er dan veel over weten, dat zegt nog niets over mijn praktijkkunsten. Ik geef mezelf een 7,5. Ik ben zelfverzekerd, weet goed wat ik wil en lekker vind, en durf dat kenbaar te maken.”

Welke bedpartner wil je nooit meer tegenkomen?

“Ook al was hij zo’n knappe, leuke surfdude, ik hoef hem niet meer in mijn bed. Eén keer vroegtijdig ejaculeren: kan gebeuren. Een tweede keer: shit happens, vooral rot voor hem. Maar vervolgens nul aandacht aan mij besteden en direct klaar zijn als hij er klaar mee is, dat hoort niet. Sex is iets tussen – meestal – twee mensen, waarbij een eventueel probleem, maar zeker ook het plezier, van toepassing zou moeten zijn op allebei.”

Wat zou je nog willen ontdekken in bed?

“Een trio met een vrouw en een man. Het is me al meerdere keren aangeboden, maar ik wacht nog op de juiste personen en timing. Ik ben nog nooit verdergegaan met een vrouw dan alleen zoenen. Of ik écht sex met haar zou kunnen hebben, weet ik niet. Ik sta ervoor open en zal vanzelf merken waar mijn grens ligt.”

