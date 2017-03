Kruisverhoor: ‘Dat hij ook sex heeft met andere vrouwen, zegt toch niks over ons?’

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze week: Marleen | Leeftijd 39 | Werkt als Docent | Woont in Rotterdam | Relatie Ja, sinds 10 maanden. Ze heeft 2 kinderen uit een vorige relatie. Aantal bedpartners 30+ | Aantal relaties 6, de langste duurde 7 jaar. Noemt haar vagina Poes.

Tekst San van der Ven

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

“Happy. Na een lange vakantie heeft ze mijn vriend weer gezien, dus daar zindert ze nog van na. Het liefst zou ik elke dag sex hebben, maar mijn vriend heeft onregelmatige werktijden, wil er zijn voor zijn kleine kinderen en woont ook nog eens honderd kilometer verderop. Soms slapen we in een week drie keer bij elkaar, soms duurt het drie weken voordat we weer samen zijn. Maar dat heeft ook wel wat; zo blijft het speciaal.”

Hoe vaak denk je aan sex?

“Ongeveer een keer per dag. Als ik in een saaie vergadering of cursus op mijn werk zit, dwalen mijn gedachten snel af. Of als ik net terugkom van een leuke nacht met mijn vriend, want dan is het nog ‘vers’.”

Ben je monogaam?

“Mijn vriend en ik hebben een open relatie. Zo ben ik er niet in gestapt, maar op een gegeven moment werd duidelijk dat mijn vriend die vrijheid wilde. Ik was boos want: was ik in mijn eentje dan niet leuk genoeg? Maar hij bleef relaxed, werd niet pusherig, beantwoordde mijn vragen geduldig. Steeds als ik hem zag, dacht ik: hij is toch wel heel erg leuk. Langzaam kwam er een omschakeling aan mijn kant. Want dat hij sex had met andere vrouwen, zei toch niets over ons? Inmiddels zijn we tien maanden verder. En het was dan niet mijn idee, het past wél bij me. Hiervoor heb ik relaties gehad met vrouwen, waarin ik op een gegeven moment zin kreeg in sex met een man. Dat bleek toen onbespreekbaar, en dus ging ik vreemd. In de afgelopen maanden heb ik maar één keer sex gehad met een ander. Dat ontstond toen gewoon, met een ex-scharrel. Ik ben vooral gefocust op mijn vriend. We hebben het geweldig leuk samen: veel app-contact, diepgaande gesprekken én waanzinnige sex. Hij laat me helemaal vrij, trekt niet en is supereerlijk. Voor mij is het mindblowing dat het ook zo kan, een relatie. Sommige vriendinnen zeggen dat hij misbruik van me maakt, dat hun man nooit zou vreemdgaan. Maar dat geloof ik niet. Bijna alle mannen gaan vreemd. Dan heb ik liever dat ik het weet dan dat het stiekem gebeurt.”

Hoe ziet je ideale man eruit?

“Ik zeg weleens: ik ben in het verkeerde land geboren, want ik val op bruin. Vriendinnen vinden dat heftig, maar het is echt niet zo’n issue. Ik werk in Rotterdam tussen alle culturen, daar voel ik me thuis. Ik heb het ook echt geprobeerd, maar blanke mannen vind ik gewoon niet aantrekkelijk. Mijn huidige vriend is een Surinamer. Lang, gespierd en ja, ook groot geschapen.”

Wat heb je van je ouders meegekregen over sex?

“Mijn ouders zijn zeer christelijk. Ik ben opgevoed met het idee dat je geen sex hebt voor het huwelijk. Dat dat voor mij niet haalbaar was, werd al snel duidelijk. Ik zie sex wel als iets goddelijks, maar daar begrijpen mijn ouders waarschijnlijk niets van. Van mijn open relatie zijn ze ook niet op de hoogte. Nee, sommige mensen moet je dat niet aan willen doen.”

Wat zou je nog willen ontdekken in bed?

“Ik zou graag een trio of partnerruil willen doen. Dat kan naar mijn idee alleen als je een goede relatie hebt en niets achterhoudt omdat je bang bent de ander te kwetsen. En je moet oké zijn met jezelf, niet onzeker of jaloers. Ik geloof wel dat het in deze relatie zou kunnen. Als je iemand genot kunt gunnen uit liefde en het kunt delen, dan lijkt me dat een waanzinnige ervaring waarvan je samen sterker wordt.”

