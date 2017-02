Kruisverhoor: ‘Op sommige zomerdagen denk ik elke minuut aan sex’

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze week: Bruno | Leeftijd: 37 | Werkt als: Senior customer medewerker | Woont in: Bussum | Relatie: Ja, sinds 2,5 jaar | Aantal bedpartners: circa 50 | Aantal relaties: 4, de langste 5 jaar | Noemt zijn penis Sjaak, pik, zwans.

Tekst: San van de Ven

Wat is de huidige gemoedstoestand van je penis?

“Mijn zwans heeft weer een goeie week achter de rug, is verwend en kreeg weer de aandacht die hij zo verdiende. Al met al een blije pik.”

Hoe vaak denk je aan sex?

“Ik heb zomerdagen dat ik aan één stuk door aan sex denk, en dan echt elke minuut. Soms zo erg dat ik hardop roep: ‘Oh, man!’ Meestal is het puur voyeuristisch: ik kijk graag naar vrouwen, ik vind het kunstwerkjes. En ik beeld me altijd in wat ik met diegene zou willen doen. In de winter heb ik dat minder.”

Hoe vaak heb je sex?

“Zo’n twee, drie keer per maand. Mijn relatie heeft een behoorlijke deuk opgelopen. Drie weken geleden hebben we besloten om apart te gaan wonen. We gingen te snel, waren te veel verstrengeld in elkaar. Eigenlijk was het uit, maar we blijken niet zonder elkaar te kunnen en zijn alweer een paar keer met elkaar op date geweest. Ik moet zeggen: de sex is nu véél intenser. Voorlopig slapen we niet bij elkaar, om het niet te overhaasten. ’s Avonds gedag zeggen blijft vreemd, maar gelukkig heeft Sjaak daar geen last van. Ik moet even niet denken aan sex met een ander. Nu masturbeer ik als ik zin heb. Meestal om de dag of twee keer per dag, en soms een paar dagen niet. Altijd met porno, want ik kan het niet op fantasie.”

Welk cijfer zou je je bedprestaties geven?

“Een 8, maar je zou het mijn vriendin moeten vragen. Ik weet een paar trucjes, ben bereid tot voorspel en ga door totdat zij ook een orgasme heeft. Bij een nieuwe relatie kan het in het begin nog een beetje oefenen zijn, maar dan vraag ik om advies. Grootste compliment? Als ze niet meer kan en spierpijn heeft van het klaarkomen.”

Ben je monogaam?

“Ja en nee. Mijn huidige vriendin leerde ik kennen toen mijn vorige relatie na vijf jaar in het slop zat. Ze was een collega, twaalf jaar jonger en een stuk energieker, vrolijker en lekkerder dan mijn ex. Met haar ben ik vreemdgegaan. Drie keer stiekem daten en één keer in een hotel. Langer vreemdgaan zou ik nooit doen, daar kan ik niet mee leven.”

Welke bedpartner wil je nooit meer tegenkomen?

“De chick die zo verliefd was dat ze begon te trillen als ze me zag. En vervolgens niets meer kon. We hebben twee keer afgesproken, daarna heb ik het afgekapt. Toen veranderde ze in een stalker: onophoudelijk bellen, mijn werkgever mailen, mijn familie vertellen dat ik drugsverslaafd was… Hoewel het me werd afgeraden, ben ik naar haar huis gegaan voor een gesprek. Na lang praten heeft ze het gelukkig losgelaten.”

Heb je weleens een mystieke ervaring gehad?

“Damn, ja meerdere. Ik ben een liefhebber van MDMA in bed, mijn vriendin en ik doen dat een paar keer per jaar. Die orgasmes zijn bruut, lang en heftig – squirten bestaat, mochten mensen daar nog aan twijfelen. Ik haal ook enorm veel plezier uit bondage en andere heftigheden. Laatst hebben we een feeënstokje gekocht, dat stroomstootjes geeft. Heel intens voor haar, vooral met een blinddoek om.”

Wat is de gekste plek waar je ooit sex had?

“Overdag in een bos, nadat we van een feest terugkwamen. Ik had haar vastgebonden aan een boom – vrijwillig natuurlijk – om haar vervolgens met verschillende takjes te spanken. Het was een dichtbegroeid, maar klein bos waar allemaal auto’s langs- reden. In principe kon niemand ons zien…”

