Lucas Hamming: ‘Alle mensen tegen wie ik vroeger opkeek, staan nu in mijn telefoon’

VIVA gaat elke week op date met een leuke man. Deze week zitten VIVA’s Thea en Jessica in de Riders Society Amsterdam met singer-songwriter Lucas Hamming (23). Je kent hem als frontman van de ‘DWDD’-huisband en de hit ‘Are you with me’.

Interview Thea Tijssen | Foto’s Maaike van Haaster

Het is drie uur op woensdagmiddag als Lucas de hippe koffietent-annex-barbershop-annex-rijschool-annex-vintage motorshop binnenstapt. Hij is onder de indruk. “Wat een leuke tent, ik had geen idee dat dit hier zat.” Lucas bestelt een dubbele espresso en zegt: “Ik wacht nog even met bier, want ik heb gisteren behoorlijk wat gedronken.”

Thea: Op stap geweest?

“Nee, ik was met een vriend bij brouwerij Troost, waar we een bierproeverij deden met speciaalbiertjes. En laat ik die nou erg lekker vinden. Ze tikken lekker weg, maar zijn best zwaar. Voor ik er erg in had, was ik superdronken. Ik heb niet echt een kater, maar ben wel al de hele dag een beetje brak.”

Jessica: Heb je vaak een kater?

“Ligt eraan hoeveel ik zuip.”

Thea: Maar is het bijvoorbeeld wekelijks…

“Dat weet ik echt niet. Het gebeurt altijd spontaan. Vorige week ben ik twee keer uitgegaan en dan ben ik de volgende dag wel brak. Dan begin ik de dag met een biertje om de kater weg te drinken en dan wordt ie óf erger óf het werkt óf ik drink meteen door, zoals afgelopen weekend. Maar spelen we veel met de band, zoals afgelopen zomer, dan drink ik weinig, omdat ik dan scherp moet zijn. Bovendien is mijn stem fragiel. Ik moet er een week van bijkomen als ik op stap ga.”

Drink je helemaal niet als je moet optreden?

“Vóór het optreden nooit. Daarna wel, maar dat ligt eraan of ik de dag erna nog een show heb of niet. Voor Pinkpop had ik een maand niet gedronken, zodat ik zeker wist dat het goed zou gaan, dat ik er alles aan had gedaan. Of nou ja, het was de bedóéling om een maand niet te drinken.”

Dat mislukte?

“Ik had het drie weken volgehouden, maar een week voor Pinkpop stonden we op het Indian Summer Festival en daar was ook De Jeugd van Tegenwoordig. Toen kwam de champagne langs: ‘Hier, drinken!’ Ik voelde een soort groepsdruk waardoor ik dacht: oké. En toen is het misgegaan.”

Baalde je daar achteraf van?

“Nee, de dag erna was ik wel brak, terwijl ik een schrijfsessie had voor mijn album. Maar het viel me alles mee. Waarschijnlijk omdat ik drie weken niets had gedronken. Momenteel heb ik het rustiger qua optredens, daarom ben ik meer aan het feesten.”

Jessica: Je ging drinken doordat je groepsdruk voelde. Ben je daar gevoelig voor?

“In principe helemaal niet, maar wel toen met De Jeugd.”

Omdat het De Jeugd is?

“Ja, ik was vroeger megafan van ze en nog steeds vind ik ze heel gaaf. Dat komt dan zo dichtbij. Al die mensen tegen wie ik vroeger opkeek, staan nu in mijn telefoon. Op een gegeven moment wordt dat normaal, maar bij De Jeugd vind ik dat nog steeds gaaf. Ik dacht: fuck it, ik neem gewoon champagne, hoe erg kan het zijn?”

