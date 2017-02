Mara is gek op BDSM: ‘Het gaat niet om de kick van pijn veroorzaken. Het gaat om overgave’

Elke week geven we je een kijkje in iemands liefdesleven in VIVA’s rubriek ‘De status’.

Tekst Lydia van der Weide

De partner van Mara (38) heeft overdag de broek aan in huis, maar zij in de slaapkamer.

“De wens om dominant te zijn heeft er altijd al ingezeten. Bij spelletjes met mijn broertjes was ík de baas. Ze moesten het niet proberen om mij te commanderen. In de puberteit kroop ik in mijn schulp. Ik kampte met acne en bloosangst en was dodelijk onzeker. Ik kreeg de afdankertjes van vriendinnen, jongens die eigenlijk alleen met me zoenden omdat ik toevallig beschikbaar was. Maar in bed kwam ik los en als ik ze één keer onder handen had genomen, kwamen ze altijd terug. Met vanillesex, zoals dat in de BDSM genoemd wordt, had ik toen al niets. Zacht gekriebel op mijn rug irriteert me, grijp mij maar stevig in mijn haar. Liever nog pakte ik de haarbos van mijn scharrel terwijl ik me wild op hem klaar reed. Vrijpartijen die op vechten leken, dát wond me op. Toch moest ik keihard uitgedaagd worden om een stap verder te gaan. Ik was 24 toen een vriendje een set hand- boeien en een zweep uit zijn kast haalde. Ik maakte hem vast, maar stond er daarna aarzelend naast. Hij moest me smeken om hem te slaan. Maar dat heeft hij geweten.

Na afloop was ik bezweet. Mijn lichaam tintelde. Een orgasme had ik niet gehad. Wat ik voelde, was veel beter. Mijn lijf en geest stonden in brand en ik bleef nog dagen high. Ik ben nu veertien jaar verder en het is een ontdekkingstocht geweest met vallen en opstaan. Ik heb subs (slaven, red.) gehad die graag de hele dag opgesloten in een kleine kooi willen zitten. Ze doen maar, maar niet bij mij. Zo waanzinnig uit mijn dak gaan met een zweep zou ik ook nooit meer doen. Het gaat bij BDSM helemaal niet om de kick van pijn veroorzaken of lijden. Het gaat om overgave. Om grenzen opzoeken, daarmee spelen, maar die nooit overschrijden. Om vertrouwen en om verbinding, veel dieper dan dat je die bij ‘gewone sex’ kunt vinden. In mijn ogen dan.

Ik wil niemand iets opleggen of aanpraten. Wel zou ik iedereen die geboeid is door dit fenomeen, aanraden zich er meer in te verdiepen. Het is niet eng, het is mooi, spannend, verrijkend. Ik kan me geen leven zonder deze integere erotische machtspelletjes voorstellen. Het is voor mij de ultieme manier van genieten en van ontspanning. Verder ben ik een doodgewone vrouw met een heel gewoon leven. Op mijn werk ben ik geen leidinggevende, maar in de slaapkamer bij mijn vriend ben ik wél dominant. Dat varieert van bovenop zitten bij een vluggertje, tot hem een avond alles laten doen wat ik wil. Of door zijn grenzen op te zoeken met kaarsvet en tepelklemmen. Hij durft zich compleet aan mij over te geven en dat is fantastisch. Avonden lang spelen we met elkaar, daarna slapen we in elkaars armen. En de volgende dag maak ik gewoon een ontbijtje voor hem. Want nee, ik heb niet altijd de broek aan in onze relatie. Alleen als de zijne uit is.”

Meer weten? stichtinginfobdsm.eu