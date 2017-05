Mensen met deze beroepen worden het meest naar rechts geswiped

Op zoek naar een advocaat? Of sla je toch liever een arts aan de haak? Tijdens internetdaten is alle keuze aan jou. Het zou natuurlijk mooi zijn als je nieuwe date zo dicht mogelijk bij je perfecte plaatje in de buurt komt. Maar welk beroep hoort daarbij?

Datingapps Happn en Tinder hebben onthuld welke beroepen het bij hen het best doen. Handig om te zien bij welke app jij de meeste kans maakt!

Happn

Ben je advocaat, dan kun je je het beste aanmelden bij Happn. Daar hebben zowel mannelijke als vrouwelijke advocaten van alle beroepsklassen de meeste matches. Onder de mannen staan ingenieurs op de tweede plaats. Ook een dokter (nr. 3) wijzen de meeste ladies niet af. Bovendien zien we het wel zitten als een man goed is met zijn handen, want timmermannen eindigen op de vierde plaats, gevolgd door elektriciëns.

Waar mannen op Happn naar op zoek zijn? Na advocaat is arts het populairste vrouwenberoep, gevolgd door lerares. Ook een functie in de marketing (nr. 4) doet het goed, net als accountants (nr. 5) en apothekers (nr. 6).

Tinder

Voer jij geen van de bovenstaande beroepen uit? No worries, want de voorkeuren verschillen flink per datingapp. Dat blijkt wel uit het feit dat Tinder* heel andere resultaten laat zien. Bij die app vallen onder de mannen stewards het meest in de smaak. Wat de vrouwen betreft, zijn vooral zwemjuffen populair. Hieronder 2x de top 10.

Mannen

Steward Marketing coördinator Ober Schilder Arts Docent Personal trainer Student Model Kunstenaar

Vrouwen

Zwemjuf Student Cabin crew member Juridisch medewerker Social media manager Kapper Pedagogisch werker Roeicoach Tandartsassistent Model

*De resultaten zijn gebaseerd op Tinder in Australië.

Beeld iStock | Bron Daily Mail