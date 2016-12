Modern kerstverhaal: sexy Santa moet stoom afblazen

Stille Nacht? Dacht het niet. Deze kerst gaat het er heet aan toe. Met dit korte XXXmas-verhaal dus, speciaal voor VIVA.nl geschreven. Enjoy!

“Santa Claus is coming… to tooooooooooooooooooown!” Ik kan niet voorkomen dat ik een gezicht trek na die enorm valse uithaal. Hij is echt verschrikkelijk lekker, maar kan echt, echt, écht niet zingen. Van zijn kerstliedjes krijg je eerder moordneigingen dan een kerstgevoel. Trots bekijkt hij zijn werk van een afstandje. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om te zeggen dat de ballen schots en scheef verdeeld hangen en dat de slinger eruitziet alsof hij al twintig jaar door weer en wind in dezelfde, zielige boom hangt. Mijn duim gaat als vanzelf omhoog, en dat is het waard als ik zijn mondhoeken hetzelfde zie doen. Met grote stappen komt hij op me af en slaat zijn armen van achteren om me heen. Hij kust me in mijn nek en duwt zijn onderlichaam tegen mijn billen. Het is fris hier, maar dat heb je nou eenmaal op de Noordpool.

Rillingen

“Zullen we ze vanavond vrij geven?” Hij knikt in de richting van de werkplaats, waarop we vanuit onze loft uitkijken. Duizenden kleine mannetjes en vrouwtjes zijn in de weer met speelgoed, inpakpapier en gereedschap. “Het gaat er nu al om spannen of het allemaal op tijd klaarkomt,” kreun ik, als zijn mond mijn oorlel heeft gevonden en er zachtjes aan zuigt.

“Het enige dat me op dit moment kan schelen, is dat jij klaarkomt,” hijgt hij in mijn oor. Misschien komt het omdat hij dit jaar voor het eerst hier echt werkt, nu zijn opa met pensioen is gegaan, maar een echte ‘kerstman’ zal hij nooit worden. Dat kan niet, met zijn strakke buik waar een speklaag op zou moeten zitten. Zijn borstspieren, die me steeds weer het water in de mond doen lopen. Die me rillingen bezorgen die niet van de kou komen, als ik mijn hand erop leg. Het feit dat hij een strakke trui draagt in plaats van een fluwelen pak en dat hij geen wollige, witte baard heeft, maar gladgeschoren is, helpt ook niet echt voor de beeldvorming.

Hij draait me om en voordat ik weet wat de bedoeling is, lig ik op mijn buik over de tafel. Hij drukt op het knopje van de intercom. “Jullie mogen allemaal een uur pauze nemen. Tot straks.” Een ander knopje zorgt ervoor dat de gordijnen langzaam dicht glijden en met een derde knopje laait er een haardvuur op. “Dan maken we er gewoon een vluggertje van.” Hij streelt mijn billen, gaat omhoog naar mijn rug en weer terug naar beneden. Een klets van zijn hand, gevolgd door een vederlichte aanraking van zijn lippen op mijn bil. Hij neemt even de tijd om de trui over zijn hoofd te trekken en naast me op tafel te gooien, en dan voel ik hoe zijn warme lichaam het mijne raakt. Hij hoeft geen moeite voor me te doen, want zelfs als ik alleen maar naar hem kijk, is mijn lichaam al klaar voor hem. Vandaag is dat niet anders.

Op opa’s bureau

Zijn vinger komt steeds dichter bij het plekje waar ik hem hebben wil, maar steeds als hij er bijna is, trekt hij hem terug. Ik hoor een riem, en dan een rits. Hoor hoe zijn broek naar beneden valt en de grote gesp op de grond terechtkomt. Zijn handen op mijn heupen. Een seconde later geeft hij me waar ik zo naar verlang. Hij glijdt naar binnen, en na een paar seconden rust om aan het gevoel te wennen, begint hij te bewegen, terwijl zijn handen naar mijn borsten gaan en mijn tepels tussen zijn vingers rollen. Hij neukt me in een stevig ritme, op het bureau dat zo lang van zijn opa is geweest en waar duizenden verlanglijstjes op hebben gelegen. Mijn ademhaling gaat steeds sneller en het geluid van zijn ballen die tegen mijn billen kletsen, vult de kamer. Dit geluid is zo veel beter dan wanneer hij kerstliedjes zingt.

Het duurt niet lang tot ook zijn ademhaling sneller gaat. Zijn bewegingen worden ruwer, zijn stoten dieper. En dan, bijna op het randje, stopt hij. Hij trekt zich terug en draait me om, kijkt me diep aan en likt langs mijn lippen tot ik ze, gek van geilheid, voor hem open. Staand tussen mijn benen, met zijn erectie plagend tegen mijn venusheuvel, tongzoenen we zo een tijdje tot mijn polsen mijn bovenlichaam niet meer kunnen houden en hij me zachtjes achterover legt. Hij streelt door mijn haar, kust mijn hals en zuigt plagend aan een tepel. Als hij zijn tanden erin zet en ik scherp inadem, stoot hij naar voren, diep in me. Mijn lijf kronkelt onder dat van hem en komt elke stoot tegemoet.

Tepel

“Je maakt me gek, Kerstman,” hijg ik, opgezweept door zijn hete bewegingen. Zijn ogen volgen alles wat ik doe. Hoe ik mijn eigen tepel beetpak en erin knijp. Hoe mijn ogen naar achteren draaien als de climax dichterbij komt. Met een laatste krachtinspanning trek ik mijn knieën op en trek ze naar achteren, zodat hij nog dieper naar binnen kan. Dat is de druppel. Het jaagt hem over de rand, en mij met hem mee. “Ik kom!” schreeuwt hij, en ook ik laat me gaan. Ik laat me overspoelen door de golven van genot, die van mijn tenen tot aan mijn haarwortels te voelen zijn. Het duurt wel vijf minuten voordat ik weer een beetje op adem ben.

Zijn lichaam leunt zwaar op het mijne. Hij hijgt. “Dat was me nogal wat.” Ik kan alleen maar knikken. Hij hijst me van tafel en trekt het kerstjurkje dat ik aan heb recht, voor hij zijn eigen broek optrekt. “Laten we dan nu maar zorgen dat de cadeaus op tijd klaar zijn, voordat opa zich er weer mee komt bemoeien.” Hij knipoogt. Mijn Kerstman.