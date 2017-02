Netflix & thrill: 8 films die je hart sneller laten kloppen

Geen Netflix & chill voor jou op Valentijnsdag, om wat voor reden dan ook? No worries: door deze spannende films gaat jouw hart hoe dan ook sneller kloppen – al zou dat ook door de acteurs kunnen komen…

‘Side effects’

Met Channing Tatum en Jude Law

Het verhaal Dr. Jonathan Banks is een ambitieuze psychiater die zichzelf wil bewijzen. Als zijn zwaar depressieve patiënt Emily niet op gangbare medicijnen reageert, besluit hij om als laatste redmiddel een nieuw medicijn voor te schrijven. Maar dat brengt onvoorziene gevolgen met zich mee…

‘The Lincoln lawyer’

Met Matthew Mcconaughey

Het verhaal Mickey is een populaire advocaat met een opvallende werkplek. Vanaf de achterbank van zijn Lincoln Sedan houdt hij contact met zijn klanten. Het gaat prima met zijn carrière en dubieuze klantenkring, maar hij wacht op die ene grote zaak. Die lijkt te komen als hij vastgoedhandelaar Louis Roulet ontmoet.

‘Olympus has fallen’

Met Gerard Butler

Het verhaal Wanneer Noord-Koreaanse terroristen het Witte Huis bezetten en de president en een aantal van zijn medewerkers gijzelen, blijkt een eerloos ontslagen agent de enige te zijn die hen kan redden.

‘Ocean’s eleven’ (en ‘Twelve’ en ‘Thirteen’)

Met Brad Pitt en George Clooney

Het verhaal Crimineel Danny Ocean komt na een gevangenisstraf van vier jaar vrij. Hij besluit zijn vrijheid goed te gebruiken door samen met een crew professionals drie casino’s in Las Vegas te beroven. Al snel blijkt dat er voor hem meer op het spel staat dan alleen geld: zijn ex-vrouw Tess is de nieuwe vriendin van Terry Benedict, eigenaar van de casino’s.

‘Body of lies’

Met Leonardo DiCaprio

Het verhaal CIA-agent Roger Ferris krijgt opdracht om een succesvolle terreurcel uit Jordanië te ontmantelen door de leider ervan op te pakken. Hij krijgt hulp van zijn chef en het hoofd van de Jordaanse inlichtingendienst. Maar wie van hen is het meest te vertrouwen?

‘Brick mansions’

Met Paul Walker

Het verhaal In Detroit worden de straten overspoeld door geweld en drugs. Voor Lino is het elke dag een strijd voor een eerlijk leven. Wanneer een drugsbaron zijn vriendin ontvoert, leidt dat tot een samenwerking met undercover agent Damien.

‘The big short’

Met Ryan Gosling, Brad Pitt en Christian Bale

Het verhaal De financiële crisis van 2007 tot en met 2012 wordt belicht vanuit het perspectief van vier buitenstaanders, die zien wat banken, de media en de overheid niet zien: de naderende instorting van de wereldeconomie. De vier mannen krijgen het idee om van de crisis te profiteren en gaan tegen de stroom in.

‘Limitless’

Met Bradley Cooper

Het verhaal Auteur Eddie Morra lijdt aan een chronisch gebrek aan inspiratie. Wanneer een oude vriend hem een revolutionair nieuw farmaceutisch middel geeft, is hij weer in staat om zijn volledige hersencapaciteit te benutten. Al snel brengt het middel financieel en sociaal succes en nodigt de magnaat Carl van Loon hem uit om de grootste fusie in de geschiedenis op te zetten.

