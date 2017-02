Ouderwets om een man jou te laten versieren? Welnee!

Hoe geëmancipeerd we ook zijn, in de liefde geldt dat een stuk minder. Dat blijkt althans uit onderzoek*. Ruim 40 procent van single meiden onder de dertig vindt dat mannen het initiatief moeten nemen als het om versieren gaat.

28,5 procent van de ondervraagde vrouwen vindt het de taak van de man om een vrouw te veroveren. Maar liefst 41,1 procent van meiden jonger dan dertig is het hier roerend mee eens, terwijl dat onder vijftig tot 59-jarigen maar 17,3 procent is. Ouderwets? Misschien een beetje: 40 procent geeft aan dat het idee dat de man het initiatief moet nemen achterhaald en niet van nu is. Maar verrassend genoeg zijn jongere vrouwen het daar veel minder mee eens (maar 31,9 procent onder de dertig vindt het achterhaald). Onder oudere vrouwen is dat aantal een stuk hoger: van de zestigplussers vindt 42,2 procent het ouderwets dat de man ons moet veroveren.

Stoere chick

Al vinden we het dus eigenlijk de taak van de man om ons te versieren. Als vrouwen het initiatief nemen, vinden we dat wél stoer. Ruim de helft van de Nederlandse single ladies (52,3 procent) is het daarmee eens. Meer dan een derde van de ondervraagden vindt vrouwen vaak te afwachtend als het gaat om initiatief nemen en een kwart (26,7 procent) vindt dat vrouwen best vaker de eerste stap mogen zetten als ze iemand leuk vinden.

*Dit representatieve onderzoek is in januari 2017 uitgevoerd in opdracht van Lexa.nl door Kien Onderzoek onder 1.070 Nederlandse single vrouwen van 18+.