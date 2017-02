Plompzakken, teabagging en andere sexbegrippen

Rimmen, squirten, teabaggen… Sommige begrippen in sexland vereisen de nodige uitleg. Om de volgende keer te begrijpen wat je bedpartner bedoelt als hij begint over plompzakken, is het misschien handig om deze lijst door te nemen.

Beeld iStock

Plompzakken

Bij deze vorm van sex brengt een man niet alleen zijn penis, maar ook zijn balzak in bij zijn partner. Dit kan in de vagina, maar ook in de anus.

Rimmen

Dit is het likken van de anus, ook wel anilingus, baffen of kontlikken genoemd. Sommige mensen ervaren deze handeling als opwindend en doen het tijdens de sex. Lees hier meer over rimmen .

Teabagging

Een sexuele handeling waarbij het scrotum van de man oraal wordt gestimuleerd. Hij hangt hierbij zijn balzak in de mond van de partner. Dit heet teabagging, omdat de beweging kan worden vergeleken met het onderdompelen van een theezakje in heet water.

Double dutch

Dit is een vorm van anticonceptie. Het betekent dat je bij het vrijen zowel de pil als condooms gebruikt. Je bent dus beschermd tegen een zwangerschap en soa’s.

Deepthroaten

Deepthroaten is een pijptechniek. Hierbij wordt de penis zo diep mogelijk in de mond genomen. Niet iedereen vindt dit fijn om te doen, omdat de handeling kokhalsneigingen kan veroorzaken. Lees hier hoe het moet .

Kittelaar

Een ander woord voor clitoris of clit.

Squirten