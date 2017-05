Het sexleven als moeder: ‘Zit ik eindelijk op de bank, begint mijn man aan me te plukken’

Elke zondag zetten we een populair topic – voor en door moeders of zwangeren– van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: wat als er alleen scholen met veel allochtone kinderen in de buurt zijn, en je daar als moeder moeite mee hebt? Ook meepraten? Deel je ervaring in het topic of ga naar de pijlers Kinderen of Zwanger.

Het sexleven van forummer Ontbijtkoekje is sinds een paar maanden bagger. Haar peuter vraagt veel aandacht en energie. Daardoor is ze ’s avonds uitgeblust en heeft ze geen zin meer in sex. Als ze het een keer in de twee weken doet, is het veel. Soms voelt ze zich schuldig naar haar man. Ze vraagt zich af of andere moeders dit herkennen.

Gooloib: “Geen sex meer zodra de kinderen er zijn is het beste recept voor een scheiding.”

SoeteLieve: “Toen mijn drie kinderen nog klein waren was het bagger in bed, ik had geen puf meer. Nu ze ouder worden gaat het een stuk beter. Je moet met elkaar blijven praten, dat is belangrijk om elkaar niet kwijt te raken.”

Mali30: “Ik heb er drie en mijn sexleven is prima.”

Mamamimo: “Mijn sexleven is redelijk, maar ik moet me er echt toe zetten doordat ik weinig tijd voor mezelf heb. Mijn kind wil continu in mijn buurt zijn, veel tegen me aan liggen. Als ik eindelijk op de bank kan ploffen met een boek en mijn man begint aan me te plukken denk ik vaak: mag ik ook even mijn lijf voor mezelf?”

Clueless17: “’s Avonds te moe zijn is zo herkenbaar. Mijn man en ik worden vaak rond 5/6 uur wakker met kriebels (met alle gevolgen van dien).

Apezuurtje: “Niet wachten tot ’s avonds laat en je moe bent. Eerder naar boven gaan werkt goed.”

GateKeeper: “Mijn sexleven is kwaliteit uitermate teleurstellend. We hebben meer pandapunten dan tijgerpunten. De laatste keer zat ik in het eerst trimester van mijn zwangerschap. De kleine is inmiddels vijf maanden.”

Mafalda: “Ik kan lastig begrijpen dat je geen sex hebt omdat je moe bent. Ik was doodmoe met twee huilbaby’s, maar word ontzettend ontspannen van een partijtje vrijen. Moe zijn zit mij niet in de weg.”

Uomo: “Tijdens de zwangerschappen en na de bevalling was het geen probleem. Maar door gebrek aan tijd en slaap was sex geen prioriteit meer. Nu moeten we een manier zoeken om het op te pakken. We willen beiden wel ontvangen, maar hebben beiden geen puf en zin om te geven.”

Lees ook:

De schoolkeuze van je kind: ‘Een klas vol allochtone kinderen vind ik lastig’

Huisje, boompje, beestje en ongepland zwanger: ‘Alles in mijn lichaam schreeuwt nee’

Domme opmerkingen tijdens de zwangerschap

Hoe stel je grenzen aan de vriendjes van je kind?

Is 40+ te oud voor een baby?

Opvoeden: je gezicht in de plooi houden kan knap lastig zijn

De peuterpuberteit: zo deal je ermee

Bevallingstaboes: dát hadden ze niet verteld

Goed bevallen: aanraders voor in de ziekenhuistas