Echte liefde is niet te koop, maar een relatie uiteraard wel. En dat is ook precies waar sommige vrouwen (en ook mannen) naar op zoek zijn: een sponsor voor hun leven in ruil voor een ‘gezellig’ samenzijn.

Speciaal voor al die mannen en vrouwen die op zoek naar een suikeroom/tante is er een speciale website. Hier op staan profielen van zowel zoekende rijke (oude) bokken als groene (kansloze) blaadjes.

Zo zoekt Foxy uit New York een goedverdiende man die haar dure levensstijl kan onderhouden. De dames kunnen ook hun ‘maandtarief’ opgeven: in het geval van Foxy valt er over te onderhandelen. Handig om te weten…

En wat te denken van ‘Papi’. Een 74-jarige snoeperd die op zoek is naar een betaalbaar jong dingetje. Gelukkig zet hij ook nog even zijn motto in het profiel: ‘Play with daddy in his paradise.’

Maar goed, nu zul je meteen al gedacht hebben: is dit niet gewoon prostitutie? Blijkbaar niet, want de website bestaat al sinds 2006 en is nog steeds actief in het ‘preutse’ Amerika.

Voor alle Nederlandse vrouwen die zoeken naar een oude goudmijn, is er goed nieuws, want de website richt zijn pijlen ook op ons land. Dus ben je nog op zoek naar een levende geldmachine? Misschien is deze relatie-constructie dan wat voor jou.