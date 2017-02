Valentijn low-budget vieren? In deze stad ben je het goedkoopst uit

Zit je krap bij kas en wil je je valentijnsuitgaven dit jaar binnen de perken houden? Dankzij de Valentine’s Day Price Index 2017 weet je precies waar je Valentijnsdag wel (en niet!) moet doorbrengen.

Beeld iStock

Lieve cadeaus, romantische diners bij kaarslicht… Op de dag van de liefde mogen we onze geliefde weer (extra) verwennen. Maar waar kan je dit jaar voor een schappelijke prijs terecht? Online bloemist Bloomy Days zocht het uit en kwam met de Valentine’s Day Price Index 2017. Conclusie? De liefde vier je dit jaar het goedkoopst in Praag. Nummer twee van de lijst is Cork in Ierland. Los Angeles kun je beter overslaan, want daar ben je dit jaar het duurst uit.

Bij het opstellen van de index werden in verschillende steden de prijzen van activiteiten en cadeaus vergeleken. Eén (riant) Valentijnspakket houdt in: een dozijn rode rozen, een bezoek aan de spa, een diner in een Michelin-restaurant, bioscooptickets inclusief snacks en een overnachting in een luxe hotel. Voor dit pakket betaal je in Praag in totaal € 430,84, terwijl het in Los Angeles bijna drie keer zo duur is: € 1.237,45.

In de index zijn ook twee Nederlandse steden meegenomen: Amsterdam en Rotterdam. Hier moet je respectievelijk € 647 en € 605,45 neerleggen voor het Valentijnspakket. Daarmee komen de steden op plaats 23 en 14 in de lijst.

De top 5 goedkoopste steden:

Praag, Tsjechië Cork, Ierland Madrid, Spanje Belfast, Verenigd Koninkrijk Cardiff, Verenigd Koninkrijk

De top 5 duurste steden: