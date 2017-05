VIDEO: Liefde, sex & Soof: Horrordates

Sofie Rozendaal (30) is schrijfster, illustrator, publicist en YouTuber. In de serie ‘Liefde, sex & Soof’ vertelt ze alles over haar liefdesleven. Op VIVA.nl kan je elke week de persoonlijke video’s van Sofie bekijken.

Sofie gaat weer naar het terras van haar lover. Dit keer neemt ze een vriendin mee en praten uitgebreid na. Sofie vraagt zich af waarom dat toch zo fijn is, alles tot in detail bespreken met je vriendinnen. Ook gaat ze in gesprek met een goede vriend en delen ze hun ergste date-verhalen. Over een vieze wc, opgesloten zitten op een schip, een sokken-sniffer en iemand die iets te kinky was voor Sofie’s smaak…

Bekijk ook:

Liefde, sex & Soof: vloggen voor VIVA.nl!

Liefde, sex & Soof: het liefdesleven van Sofie

Liefde, sex & Soof: ongelukkig sexleven

Liefde, sex & Soof: eerste date

Liefde, sex & Soof: sexpartners

Liefde, sex & Soof: Ik sta niet voor mezelf in

Liefde, sex & Soof: Fysieke klik