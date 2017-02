De vriend van Rachel is 35 jaar ouder: ‘Pieter is ouder dan mijn moeder’

Rachel (29) heeft een relatie met de vijfendertig jaar oudere Pieter (64). Een man die ouder is dan haar moeder.

“Ik ontmoette Pieter op de hockeyclub bij ons in het dorp. Zijn team trainde gelijktijdig met het mijne. Toen mijn teamgenoten op een vrijdagavond geen zin hadden in een borrel, mocht ik bij de mannen aanschuiven. Zijn leuke, open persoonlijkheid viel me meteen op. Hij is zo’n man die het met iedereen kan vinden. Amicaal, grappig, sociaal. Zo was hij ook tegen mij. Al tijdens onze eerste ontmoeting voelde ik een klik met hem. Toen ik daarna nog een paar keer met hem stond te borrelen, werd die connectie steeds sterker. Ik was op dat moment net mijn vorige relatie aan het afsluiten. We waren acht jaar samen geweest en hebben twee kinderen. Pieter en ik kregen contact via WhatsApp en toen hij een keer voorstelde om met z’n tweeën iets te gaan drinken, leek dat me alleen maar gezellig. En dat was het ook. We hebben die avond ongelooflijk veel gelachen, maar konden ook heel goed serieuze gesprekken voeren. Pieter lag op dat moment ook in scheiding, dus we vonden elkaar in dezelfde situatie.

Het gevoel dat Pieter me gaf, was vanaf het allereerste moment bijzonder. Mijn vorige relaties waren nooit echt succesvol geweest. Ik trof altijd de verkeerde mannen: ze kleineerden me, gaven me het gevoel dat ik niks waard was. Ook in mijn laatste relatie was het evenwicht ver te zoeken. Hij waardeerde me voor geen meter. Het heeft lang geduurd voordat ik me uit zijn web kon los worstelen. Pieter heeft me laten zien dat je ook anders met elkaar kunt omgaan, veel liefdevoller. Hij heeft echte aandacht voor me. Het gaf me het laatste zetje om voor mezelf te kiezen en een dikke punt te zetten achter de relatie met mijn ex.”

Geboortejaar 1910

“Inmiddels zijn we al bijna twee jaar verder en ik kan zeggen dat ik me nog nooit zo goed bij iemand heb gevoeld als bij Pieter. Hij maakt me echt heel gelukkig, ik ben de beste versie van mezelf sinds ik hem ken. Ook mijn vriendinnen zien dat. Ik denk dat ze daardoor onze relatie en het leeftijdsverschil nooit hebben veroordeeld. Ze zien hoe gelukkig en vrolijk ik nu ben. Pieter is ouder dan mijn moeder. Maar ik heb nauwelijks contact met mijn ouders. Dus hoe zij denken over onze relatie, weet ik niet. Het interesseert me ook niet zo. Net zoals de reacties van buitenstaanders. Pieter zegt weleens: ‘Zie je hoe die mensen naar ons kijken?’ Ik merk dat niet, en het kan me ook niet schelen wat ze denken. Ik ben gelukkig met hem en dat is wat telt.

Soms maak ik grappen over zijn leeftijd. Als hij bijvoorbeeld zijn geboortejaar ergens moet invullen. ‘1910 was het toch?’ zeg ik dan. Toen Pieter laatst van de trap was gevallen en er een ambulance moest komen, vroeg een van de broeders: ‘Is dat uw dochter, meneer?’ ‘Nee, mijn vriendin,’ antwoordt hij dan trots. Ik kon alleen maar instemmend glimlachen. Ik denk niet te veel na over het moment dat Pieter echt ouder zal worden en misschien wel aftakelt. Of sterker nog: dat hij waarschijnlijk wel eerder zal overlijden dan ik. Dat heeft totaal geen zin. Ik leef in het nu en geniet van de momenten die we samen hebben. En bovendien: leeftijd zegt helemaal niks. De ouders van Pieter zijn beiden heel jong overleden.”

Net George Clooney

“Dat Pieter een stuk ouder is dan ik heeft ook zo zijn voordelen. Ik kan bijvoorbeeld veel van hem leren. Hij laat me kennismaken met muziek die ik anders nooit op zou zetten. Rod Stewart, Phil Collins: die mannen hebben prachtige albums afgeleverd. Ik kende ze eigenlijk alleen maar van begrafenissen. Maar inmiddels zing ik het hele repertoire hard mee met Pieter in de auto.

Er zijn ook dingen die Pieter van mij heeft geleerd. Om gelukkig te kunnen zijn met kleine dingen bijvoorbeeld. Het leven draaide tijdens zijn huwelijk om status, geld en een hoop poeha. Door mij voelt hij dat die dingen onbelangrijk zijn. Als we sushi en een lekkere fles wijn halen, kunnen we ongelooflijk genieten van een middag in het park. Om die momenten draait het in het leven. Als je Peter ziet, denk je ook zeker niet dat hij 64 is. Hij is vrij leeftijdsloos. In zijn gedrag, maar ook wat betreft zijn uiterlijk. Net George Clooney.”