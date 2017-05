Waarom masturberen op je werk een goed idee is

Last van werkstress? De oplossing is simpel. Je neemt gewoon een masturbeerpauze op kantoor, zodat je er daarna weer vol goeie moed tegenaan kan. Say what?!

Psychologen beweren dat we efficiënter werken als we ons af en toe even terugtrekken voor een potje solosex. Volgens psycholoog en professor aan de Notthingham Trent University, Mark Sergeant, is masturberen tijdens het werk heel effectief en een goede manier om van je spanning en stress af te komen. Daarnaast voelt masturberen tijdens kantooruren als beloning voor al je harde werk, waardoor je gemotiveerder wordt om nog beter je best te doen. Psycholoog Cliff Arnall sluit zich daarbij aan: “Een masturbatiebeleid zal resulteren in meer focus, minder agressie, hogere productiviteit en meer lachen op de werkvloer.”

Bron Metro | Beeld iStock