Vier verschillende orgasmes (en hoe je ze krijgt)

Lesbische vrouwen komen vaker klaar dan heterosexuele en bisexuele vrouwen. En de orgasmes van vrouwen zijn gevarieerder dan die van mannen. Dit kwam naar voren uit recent onderzoek van de Indiana University. Best interessante informatie, maar het echte werk is natuurlijk veel leuker. En lekkerder. We zetten vier verschillende orgasmes voor je op een rij. Tijd om weer eens flink te gaan oefenen…

Clitoraal orgasme

Met 8000 zenuwuiteinden die er samen komen, is je klit een heel gevoelig plekje. Er direct bovenop duiken is misschien een tikkeltje heftig. Warm de boel op door rustig te beginnen. Van heel zachtjes aan een kant van je clitoris met je vinger op en neer strelen –en ‘m bijna niet aanraken- kun je heerlijk klaarkomen. Houd je van iets meer druk? Pak dan de huid rondom je hot spot vast en wrijf heen en weer, op en neer en duw de huid samen. Masseer de vagina en klit met afwisselende druk. Nog een tip: de linker bovenkant van de clitoris is bij veel vrouwen het meest gevoelige deel. Geen solosex? Laat je partner rondjes draaien met tong of er zachtjes aan zuigen. De trillingen van een vibrator zijn natuurlijk een fijne stimulator. En onderschat ook zeker een extra druppeltje glijmiddel niet.

Vaginaal orgasme

De G-spot weten te vinden is de eerste stap naar een hoogtepunt. Heb je ‘m nog niet gelokaliseerd? Neem dan even een momentje voor jezelf om op verkenningstocht te gaan. Ga er rustig voor liggen en relax. Steek vervolgens een vinger in je vagina en zodra je aan de voorkant van je vaginawand een geribbeld, sponzig stukje voelt maak dan een ‘kom hier’ beweging met je vinger. Als het goed is, voelt dit al behoorlijk lekker. Tijdens de sex kun je je G-spot stimuleren met vingers, een speeltje of met het mannelijk geslacht. Bepaalde standjes zoals doggy style maken het gemakkelijker om op deze manier klaar te komen.

Gemixt orgasme

Het meest heftig klaarkomen doe je tijdens een orgasme waar je zowel clitoraal als vaginaal klaarkomt. Uitgebreid voorspel is hierbij een absolute must. Strelen, masseren, likken, zoenen… Doe het allemaal. En als het eenmaal tijd is voor penetratie, klim dan bovenop je partner, eventueel achterstevoren, om de ideale positie te vinden. Jij bepaalt het tempo en de diepte terwijl je partner bijvoorbeeld je klit en de buitenkant van je vagina kan verwennen. Wissel regelmatig van standje zodat je steeds op een andere manier geprikkeld wordt. Orale sex in combinatie met gericht vingerwerk is ook een goede manier om een gemixt orgasme te krijgen.

Meervoudig orgasme

Minutenlang klaarkomen? Ja, dat kan echt. Het is vooral weggelegd voor vrouwen die het aankunnen om langdurig op dezelfde plek gestimuleerd te worden. De weg naar succes is het afwisselen van de snelheid en techniek. Wissel bijvoorbeeld strelingen met de vingers af met orale sex. En als je overgaat tot penetratie blijf dan wisselen in tempo. Kom je klaar, zorg dat je partner je blijft stimuleren. En vergeet ook vooral andere erogene zones niet. Van het aanraken van de tepels na een orgasme kunnen sommige vrouwen bijvoorbeeld opnieuw klaarkomen.

Beeld: 123RF