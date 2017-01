Spoedcursus: meervoudig orgasme

47 procent van de vrouwen kan meerdere keren achter elkaar klaarkomen. Behoor jij niet tot de lucky groep die een meervoudig orgasme kan krijgen? LotteLust heeft de ultieme tips! Probeer de volgende trucjes eerst solo en daarna met je partner. Have fun!

Pauzeer na je eerste orgasme

Veel vrouwen denken dat je na je eerste climax meteen weer je clitoris moet stimuleren om een meervoudig orgasme te bereiken. Maar dat kun je beter niet doen. Nadat je klaarkomt, is je ‘knopje’ overgevoelig. Directe stimulans is dan vaak te heftig. Misschien denk je dus onterecht dat je niet een tweede keer kan klaarkomen. Begin ronde twee door te wrijven over andere hotspots, zoals je schaamlippen en borsten. Na ongeveer tien minuten of een kwartier (net wat goed voelt) kun je je weer focussen op je clitoris.

Probeer een andere techniek

Wat de eerste keer goed werkt, moet je herhalen toch? Niet in dit geval! Het voelt misschien raar om niet je ‘normale’ klaarkomtechniek te gebruiken voor je tweede orgasme, maar de kans op nóg een climax wordt wel groter als je het op een andere manier probeert. Je moet je lichaam als het ware als een ‘nieuwe lichaam’ benaderen. Bij de meeste vrouwen werken drie dingen het beste: langzamer, minder direct contact en minder druk.

Een clit sandwich

Een wát? Yes, een sandwich van je vagina. Leg twee vingers buiten je schaamlippen en klem ze samen zodat er indirect druk ligt op je clitoris. Beweeg je vingers dan op en neer, net zo langzaam of snel als goed voelt.

Geef je bedpartner specifieke instructies

Wees niet bang om tot in het kleinste detail te vertellen wat je wilt dat hij uitvoert. Welke plek, hoe snel, welke beweging en met hoeveel vingers/welk speeltje.

Blijf oefenen

Solosexen is iets waar je met de jaren steeds beter in wordt. Je leert je eigen lichaam elke keer een stukje beter kennen. En met beter bedoelen we niet dat je snéller kan klaarkomen. Want sneller is niet altijd beter. We bedoelen met optimaal genot.

Afkijken helpt niet

Werkte een bepaalde techniek bij een vriendin wel, maar bij jou niet? Laat je niet ontmoedigen. Ieder lichaam is anders en heeft een andere aanpak nodig. Blijf alleen of samen oefenen. En als het niet lukt, wees niet teleurgesteld. Maar maak je eerste orgasme dan gewoon extra knallend!

Beeld: iStock