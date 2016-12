18x de leukste items die je motivatie geven om te sporten

Wie zegt dat je er tijdens het sporten niet fab uit kunt zien?! Oké, we weten dat je kleding zo’n beetje het minst belangrijk is aan een bezoekje aan de sportschool, maar who cares.

De tijd dat je ging sporten in een uitgelubberde, te grote joggingbroek en een vaal t-shirt is voorbij. Anno 2016 betreed je namelijk de sportschool in leggings met printjes, felgekleurde shirts en de meest trendy schoenen. En o ja, vergeet ook je bijpassende sporttas en bidon niet.

Ready to work out?

Laten we eerlijk zijn: soms lijkt het een onmogelijke klus om jezelf naar de sportschool te slepen en blijf je liever op de bank hangen. Maar ladies, we willen natuurlijk wel allemaal die platte buik en geloof me, die kilootjes die we er tijdens de kerstdiners aan eten, gaan er niet vanzelf af! Toch kan ik persoonlijk nog wel wat motivatie gebruiken en laten we daar iets op hebben bedacht. Sporten wordt namelijk éxtra leuk als je het gevoel hebt dat je er een beetje florissant uitziet en dat zorgt zeker te weten voor meer motivatie. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar de meest stunning sportitems in onze webshop en we kunnen stellen dat de keuze weer reuze is. We krijgen spontaan zin om te sporten!