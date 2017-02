33 kledingstukken die je kunt elimineren uit je kledingkast

Een overvolle kast en toch niets om aan te trekken… Ken je dat? De kunst is om creatiever te worden met de inhoud van je kast, en dat kan met behulp van Project 333.

Watte?

Project 333 is bedacht door de Amerikaanse Courtney Carver. Het idee: je doet 3 maanden met 33 kledingstukken, en dat is inclusief jassen, schoenen en accessoires. Dat klinkt niet als heel weinig, maar probeer het maar eens.

Regels

1. Het project werkt in blokken van drie maanden.

2. Een trouwring of een ander sieraad van sentimentele waarde telt niet mee.

3. Haal je kast leeg en hou alleen de 33 items die je gaat gebruiken.

4. Wees ervan bewust dat je kleding moet hebben voor zowel werk als vrije tijd.

Bewust leven

Doordat je steeds combinaties moet maken voor die drie maanden, zul je meer over je huidige kleding en smaak leren. Zo ontdek je wat je echt mooi vindt. Het is meer dan alleen een minimalistisch mode-experiment, het is ook een springplank voor een wat simpeler en bewuster leven.

Deze 33 stukken kun je volgens Courtney sowieso weggooien:

1. Alles met schoudervullingen, ook al komen ze terug.

2. De jeans die je sinds je schooltijd al niet meer dicht krijgt.

3. Die nette outfit die je voor een gelegenheid had gekocht.

4. Alles van je ex.

5. Kersttruien (bewaar de leukste!).

6. Kleding met gaten en scheuren die er niet in horen te zitten.

7. Doorschijnende kleding die niet gepast is.

8. Die toffe hakken waar je totaal niet op kunt lopen.

9. Sentimentele items die je niet gelukkig maken.

10. De warme jas die je niet draagt. Iemand anders heeft ’m misschien meer nodig dan jij.

11. Kleding die niet past.

12. Kleding die je bewaart voor je kinderen.

13. Stukken die naar de kleermaker moeten, maar nooit naar de kleermaker gaan.

14. Een bruidsjurk die je nog een keer zou dragen, maar waarvan je weet dat nooit te gaan doen.

15. Hoeden die je niet draagt, terwijl iedereen zegt dat hoeden je goed staan.

16. Beha’s die niet passen.

17. Tassen. Je hebt er maar 1 of 2 nodig.

18. Kleding die niet van jou is.

19. Alles met een rare geur die je er niet uit kunt wassen.

20. Schoenen die blaren achterlaten.

21. Sjaals die bij geen enkel kledingstuk passen.

22. Kleren waar geen ondergoed onder kan.

23. Alles waar je jezelf in moet persen.

24. Kleren die je op vakantie hebt gekocht maar thuis nooit draagt.

25. Broeken die korter zijn dan ze moeten zijn.

26. Shirts die langer zijn dan ze horen te zijn.

27. Alles met sequins en glitters als je van simpel en subtiel houdt.

28. Alles met een vlek die er niet uitgaat.

29. Impulsaankopen die je nooit draagt.

30. Kledingstukken die je in meerdere kleuren hebt.

31. De top of broek van een pak, waarvan je maar een deel hebt.

32. Kleren die nog net niet beschimmeld zijn.

33. Yoga-broeken die nooit in de yogales zijn.