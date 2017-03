4x toffe hotspots in Amsterdam

Baut Paradijs Na tijdelijke vestigingen in Zuid en het centrum, popt pop-up restaurant Baut nu weer op in Amsterdam-Oost. Dit keer in een oud gasdistributiestation. De food is góód; en op donderdag en vrijdag draait er een dj en gaan de voetjes van de vloer.Paradijsplein 1, bautamsterdam.nl

Chin Chin Club Bijna open, de nieuwste speeltuin van tout Amsterdam, met restaurant, speelhal, cocktails en yes, karaoke! We love it already.

Rozengracht 133, chinchinclub.nl

THE BUTCHER Social Club Burgers with a view in de A’DAM Toren aan de noordkant van het Centraal Station, in het weekend zelfs 24/7 geopend. Dj’s draaien vijf dagen per week achter de 360 ºC-bar. En er is een old school-speelhal met flipperkasten, voetbal- en pingpongtafels.

Overhoeksplein 7, the-butcher.com/socialclub