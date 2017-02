5 duivelse dilemma’s met Beau van Erven Dorens

Hij legde lange tochten af in de bloedhete woestijn, kroop door nauwe gangen in donkere grotten en overleefde in zijn eentje in de jungle. Niets is te gek voor Beau van Erven Dorens (46), zo blijkt in zijn nieuwe tv-programma ‘Beaufort’. Kent hij dan echt geen angsten? Wij legden hem vijf duivelse dilemma’s voor.

Interview Jessica Sindelka

Twee maanden buiten op een strandbedje slapen of een nacht doorbrengen in het karkas van een paard.

“Ik zou het allebei wel interessant vinden. In zo’n karkas lijkt het me erg stinken, maar na een halfuur braken kom je er wel overheen. Ik vind dat makkelijker dan op een strandbed.”

Nooit meer kunnen lezen of de rest van je leven in de woestijn doorbrengen.

“Wat verschrikkelijk! Dan zou ik toch liever de rest van mijn leven in de woestijn doorbrengen. Nooit meer kunnen lezen kan ik me echt niet voorstellen. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Dan liever in de woestijn leven. Daar mag ik wel gewoon lezen, hè? Dan laat ik mijn kameel heel veel boeken dragen.”

Het hele jaar alleen maar hutspot eten of elke ochtend ontbijten met een duizendjarig ei en verder eten wat je wilt.

“Dan ga ik voor het duizendjarige ei. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Ik heb voor ‘Beaufort’ zo veel levende beesten gegeten. In de jungle heb ik rupsen naar binnen gewerkt: goor! Die spatten uiteen in je mond.”

Een halfjaar lang de valse chihuahua van je tante uitlaten of 24 uur in een kamer zitten met een giftige slang.

“Zéker die slang! Als zo’n dier relaxed is, is er niets aan de hand. Ik heb weleens een heel enge spin in m’n handen gehad, een tarantula. Toen ik een deskundige vroeg of die niet gevaarlijk is, kreeg ik als antwoord: alleen als hij agressief is.”

Een jaar doorbrengen in de woestijn of in de jungle?

“Overleven in de woestijn is minder erg, maar ik zou toch het liefst wonen in de jungle. Die is zo ongelooflijk rijk. De jungle is eigenlijk één grote supermarkt. Niet voor ons, want wij snappen er helemaal niets van, maar wel voor een indiaan. In de woestijn kom je niks tegen. Ja, een paar slangen, spinnen, vogels, schorpioenen en verdwaalde kamelen. That’s it. In de jungle zou je alles kunnen verbouwen wat je wilt, want alles groeit als kool. De hele rivier zit tjokvol vissen. Dus als ik zou mogen kiezen, zou ik altijd in de jungle gaan wonen. Ik zou dat ook iedereen aanraden. Je moet gewoon nergens bang voor zijn. Mensen zijn doodsbang voor veel beesten. Ik heb nog allemaal tekenbeten van vier maanden geleden op mijn lichaam. Maar dat maakt me niet uit. Wat je meemaakt, is onvoorstelbaar.”

‘Beaufort’, vanaf donderdag 23 februari om 21.30 uur op RTL 4.