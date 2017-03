5x sieradentrends van 2017

Sorry not sorry, wij worden gewoon ontzettend blij van alle nieuwe trends. Én het is nu eenmaal handig om te weten wat we nu weer moeten inslaan om er een beetje on trend bij te lopen. Toch?

Ook op het gebied van sieraden kijken we onze ogen weer uit en hebben we al heel wat trends kunnen spotten. Dus ben je benieuwd wat we dit voorjaar veel gaan zien? Lees dan verder!

#1 Groot, groter, grootst

The bigger, the better. Dat is het motto waar we ons, wat sieraden betreft, aankomend voorjaar aan vasthouden. Een keer wat anders dan het minimalistische van het afgelopen jaar. Onze favoriet? De oversized oorbellen hebben ons hart inmiddels helemaal gestolen.

#2 Choke on it

Ze zijn enige tijd uit het modebeeld verdwenen geweest. Maar deze uit de jaren ’90 stammende, aansluitende kettingen zijn helemaal terug van weggeweest! Van fluweel tot leer en van goud tot steentjes: deze ketting is in alle kleuren, vormen en materialen terug te vinden.

#3 Hula hoops

Om nog maar even in de 90’s sferen te blijven hangen, ook de o-zo bekende hoops zijn anno 2017 weer helemaal hot and happening. Ja, je leest het goed: die grote, ronde, destijds ietwat asociale joekels van een oorringen! We lóve it.

#4 Multi layered

Ben jij stiekem nog steeds fan van minimalistische kettinkjes en heb je liever geen statement necklace om je hals hangen? Dan word je vast en zeker blij van deze multi layered trend! Je kunt gewoon bij de kleine kettinkjes blijven, doe er gewoon meerdere tegelijk om!

# Faux fine

Och, wij houden ervan! Oorbellen met grote stenen in je oren, glinsterende kettingen voor om je hals en een blinkende ring om je vinger: de faux jewelry trend is er absoluut ééntje die we steeds vaker gaan zien dit jaar.

Deze toffe sieradentrends shoppen? Check StyleToday!