8x no go-uitspraken tegen roodharigen

Komt er dan eindelijk een red head-emoji? Op het moment vergadert de Unicode Emoji Subcommittee, die zich bezighoudt met de goedkeuring van emoji, over de roodharige smiley. Mocht ie worden goedgekeurd, dan kun je ’m vanaf juni, samen met een aantal andere nieuwe emoji, op je telefoon verwachten.

Wij hopen dat hij er komt, maar om in de tussentijd alle red heads in Nederland een hart onder de riem te steken, hebben we acht uitspraken verzameld die je als roodharige niet meer kunt horen.

‘Meisjes met rode haren, kunnen…’

Wauw. Wat origineel. Dit heeft nog niemand voor me gezongen.



Hé ginger!

Vooral als je mensen niet kent. Waarom een vreemde naroepen met hun haarkleur? Je roept toch ook niet random ‘hé blondie!’ naar een blond iemand op straat?



Je hebt zeker ook een vurig karakter?

Nee. Gewoon nee.



Wist je dat roodharigen met uitsterven worden bedreigd?

De Siberische Tijger ook. En de Javaanse neushoorn. Van de laatste zijn er nog maar zo’n vijftig. Ik zou me om roodharigen niet zo druk maken als ik jou was.



Jij bent vast een van de Wemels? (You must be a Weasley.)

Potterheads zijn groot fan van deze grap. Dat maakt hem na een paar keer horen nog steeds niet grappig.



Is je familie Iers?

Want alleen mensen uit Ierland hebben rood haar?



Is dat je eigen kleur?

Maar jij hebt wel echt een van de mooiere kleuren rood haar.

Wat moet je daar nou op zeggen?