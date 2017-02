9x daarom houden we van Ryanne van Dorst

Met haar scherpe tong en droge humor weet ze keer op keer de lachers op haar hand te krijgen. En sinds haar deelname aan ‘Expeditie Robinson’ kan ze al helemaal bij niemand meer stuk. Deze week liet ze nogmaals zien hoe stoer en taboedoorbrekend ze is door bekend te maken dat ze is geboren als hermafrodiet. Reden genoeg voor een ode aan Ryanne. Wij zetten de negen leukste uitspraken uit haar interviews met VIVA op een rijtje.

Over wie ze ooit nog zou willen ontmoeten (2016).

‘Angelina Jolie. Wat ik dan met haar zou doen? Beffen! Soixante-neuf.’

Over haar (inmiddels niet meer) nieuwe hond Heks (2016).

‘Op weg hiernaartoe liep ze schijtend over straat, kon ik er weer achteraan met een poepzak. En net bij de Hema vrat ze een verrassingsei van de toonbank, met papier en al. Niet te doen.’ Tegen de serveerster: ‘Heb je toevallig een bakkie water voor deze flapdrol? Thanks. Misschien helpt dat.’

Nog steeds over Heks (2016).

‘Als Heks twee is, neem ik nog een witte, ook uit Roemenië. Die noem ik dan Draak en verf ik groen.’

Over haar band (2016).

‘Muziek gaat altijd voor. Het is niet zo dat ik tegen de jongens zeg: ‘Hé, ik kan effe niet optreden, want ik heb opnames voor ‘Celebrity fistfucking’.’

Over haar deelname aan ‘Expeditie Robinson’ (2016).

‘Ik heb geleerd tevreden te zijn met mezelf zoals ik ben. Dat was ik heel lang niet. In dertig jaar Randstad heb ik toch wel een muur om mezelf heen gebouwd, merkte ik. Ik had een grote bek of hing de lolbroek uit, puur om mijn onzekerheden te verbergen. Dat krijg je als je je hele leven ‘anders’ bent geweest, van uiterlijk tot muzieksmaak tot geaardheid. Mensen hebben vaak vreemd, fel of zelfs angstig op me gereageerd. Tijdens ‘Robinson’ kon ik die muur afbreken. Voor het eerst in mijn leven. Dat voelde goed. Ik ben opener geworden, kwetsbaarder, zekerder van mezelf. En daar kwam nog een schep bovenop toen het programma uitgezonden werd en bleek dat mensen me helemaal te gek vonden, gewoon om wie ik was. Dat vond ik in het begin zo raar.’

Over de transformatie van buitenbeentje naar publiekslieveling (2016).

‘Je moest eens weten hoe vaak me al is gevraagd hoe dat voelt. Weet je: ik wist stiekem altijd al dat ik gewoon heel gaaf ben. Zo, heb je meteen een mooie kop, haha. Maar de waardering slaat nu ook wel door naar de andere kant: alsof ik altijd alleen maar lief ben. Ik kan een klootzak zijn, hoor. Ik heb ook zo mijn donkere kanten. In mijn muziek kan ik mijn donkere, serieuze, diepe zelf laten spreken. En het personage Ryanne van Dorst, de olijke flapdrol met het Rotterdamse accent zeg maar, vertegenwoordigt mijn lichte kant. Ik weet die twee steeds beter te doseren.’

Over woede (2016).

‘Ik word alleen agressief als mensen echt irritant zijn. Gaan ze bijvoorbeeld vragen wat ik op de vrouwen-wc doe. Dat heb ik zo vaak meegemaakt. Maar ik deel nooit de eerste klap uit. Heb ik weleens gedaan, heb ik van geleerd. Er doken er ineens nog drie op. Dus ik hou het nu meestal bij verbale agressie. Hartstikke gezellig vind ik dat.’

Over uit eten met haar voormalig schoonfamilie (2013).

‘Een keer was ik met Christina bij Adam en Micky in Austin, en ze namen ons mee uit eten in een heel duur restaurant. Man, ik voelde me zo opgelaten. Al dat opgeprikte gedoe. Ik werd er recalcitrant van, zette het op een zuipen. Zat ik daar te boeren en hard te praten tussen al die gesteven obers. Toen hadden ze wel zoiets van: effe dimmen jij. Logisch ook wel. Maar ik kan gewoon niet tegen zo’n sfeer. Dan moet ik rellen.’

Over haar jeugd (2013)

‘Als ik nu was geboren, hadden ze me waarschijnlijk aan de Ritalin gezet. Ik was als kind druk, driftig, energiek en dan ook nog jongensachtig. Een buitenbeentje, en daar ben ik eigenlijk dankbaar voor. Als je niet bij een groep hoort, leer je tenminste zelf nadenken. Echt ongelukkig ben ik nooit geweest.’