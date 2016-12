Bertie Steur wint ‘Expeditie Robinson’: ‘Ik was nog nooit langer dan acht dagen van huis geweest’

Bertie Steur heeft ‘Expeditie Robinson’ gewonnen! Wie had dat gedacht toen ze als eerste werd weggestemd van het eiland? Donderdagavond werd de finale van het programma uitgezonden en was te zien hoe de boerin Dio en Thomas versloeg. Wij vroegen haar naar het avontuur.

Tekst Katy Boer | Beeld Olivier Thijssen

Gefeliciteerd! Hoe voelt dat: winnaar zijn van ‘Expeditie Robinson’?

“Helemaal te gek!”

Had je verwacht dat je zou winnen?

“Ik had het heel lang totaal niet zien aankomen. Van als eerste weg moeten naar winnaar worden is natuurlijk een heel ongebruikelijk scenario.”

Hoe was het om zo lang je mond te moeten houden?

“Toen ik net terug was, was dat best moeilijk. Maar tegen de tijd dat bekend werd dat ik erin zat, was ik alweer zo met het dagelijkse leven bezig dat het me makkelijk af ging.”

Heb je lang getwijfeld om mee te doen?

“Ik heb er wel een weekend over nagedacht, omdat ik thuis het een en ander moest regelen. Ook was ik nog nooit langer dan acht dagen van huis geweest, dus ik wist niet hoe ik dat zou gaan vinden.”

Vond je de expeditie zwaar?

“Het was zoals ik het had verwacht, alleen de regen was pittig. Als voorbereiding had ik onder andere de laatste twee seizoenen teruggekeken, daar kon ik een beetje uit halen wat me te wachten stond.”

Wat vond je het moeilijkst?

“De verveling en het gevoel van nutteloosheid.”

Wat viel je achteraf gezien juist ontzettend mee?

“De warmte, maar dat is omdat we regelmatig regen en bewolkte dagen hadden.”

Hoe is het om zo’n lange tijd niet te douchen, tanden poetsen, scheren etc.?

“Dat went, maar het is heel fijn als je het wél weer kunt.”

Hoe en waar ga je naar het toilet op het strand?

“In de zee. En anders is wandelen met een schep het equivalent van op de camping lopen met een toiletrol haha.”

Wat was je mooiste moment op het eiland?

“Dat zijn er meer dan een. Ik heb veel mooie momenten beleefd met Elle en Jay.”

Zonder wie had je het niet zo lang volgehouden?

“Ik heb daar natuurlijk heel lang met Jay samen gezeten. We trokken elkaar erdoorheen, zonder Jay was het een stuk moeilijker geweest. Ik weet niet of ik het zo lang had volgehouden als ik met iemand anders samen had gezeten.”

Heb je alle afleveringen bekeken?

“Ja, ook omdat ik heel nieuwsgierig was naar wat er op het gewone eiland gebeurd was. Mezelf terugzien was ik al gewend van ‘Boer zoekt vrouw’, dus dat was voor mij niet zo spannend.”

Hoe is het om de anderen terug te zien en te zien hoe zij complotjes smeedden?

“Ze deden het goed, vooral Dio. Ik vind dat hij daarmee een mooie twist aan het spel gaf. Maar ik was wel blij dat ik er niet bij zat.”

Als je nu nog een keer gevraagd wordt om mee te doen, zou je dat dan doen?

“Ik zou denk ik wel ja zeggen, afhankelijk van wanneer het is in verband met mijn werkzaamheden op het land. Maar je begint er dan toch anders aan omdat je weet wat je kunt verwachten.”

Welke tip zou je iedereen op een onbewoond eiland geven?

“Zorg ervoor dat je er zo snel mogelijk een beetje fatsoenlijk bij zit. Maak een afdakje, een bed van gras of iets dergelijks, zorg ervoor dat je hout op voorraad hebt om te stoken en dat je weet waar je eten kunt vinden. Regel het allemaal als je nog veel energie hebt, dan gaat zoeken en sjouwen makkelijker. Uiteindelijk levert een goede schuilplaats je ook energie op, want je hebt een betere nachtrust.”

