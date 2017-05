Bizar: hoe je tepels verraden welke lipstick het best bij je past

Of het nu voor werk of voor een etentje is: een goede nude lipstick komt altijd van pas. Maar hoe de #@*! kom je erachter welk van al die tinten het best bij jou past? Nou, daar schijnt een supermakkelijke truc voor te zijn (wees voorbereid: hij is wat aan de bizarre kant).

Als we het tv-programma ‘The Doctors’ op NBC mogen geloven, hoef je voortaan nooit meer wanhopig voor het lipsticksschap in de winkel te staan, omdat je niet weet welke kleur je moet nemen. Sterker nog, we hebben het antwoord altijd al bij ons gedragen. Wil je weten welke tint het best bij jouw huidskleur past, dan hoef je alleen even je shirt op te tillen. Huh, wat? Het zit zo: de kleur van jouw tepel is de kleur die het best bij jou past. Die zou altijd ongeveer twee tinten donkerder zijn dan je huid (let wel: je tepels kunnen gedurende je leven van kleur veranderen).

Hieronder zie je het fragment uit ‘The Doctors’.

Gratis tip

Wij zijn nog ietwat sceptisch, maar voor wie wel van plan is deze methode te gebruiken: overweeg om je nude lipstick online te shoppen. Tenzij je er geen problemen mee hebt om je boob er midden in de winkel uit te halen, natuurlijk.

