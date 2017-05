De makers van ‘Gossip girl’ komen met nieuwe serie

Nee, een reboot van ‘Gossip girl’ zit er helaas (nog) niet in, maar de makers van een van onze favoriete series slaan wel hun handen ineen voor een ander project. Dat belooft wat!

Het duo Josh Schwartz en Stephanie Savage heeft ervoor gezorgd dat we een kijkje kregen in de levens van Serena, Blair, Dan, Chuck en Nate. De twee gaan nu samenwerken aan een reboot van de bekende serie ‘Dynasty.’

In de huid van

‘Dynasty’? Jep, dat was van 1981 tot 1989 dé hitserie en vertelde over de vete tussen de familie Carrington en de family Colby. Joan Collins speelde de rol van Alexis Carrington, wat haar doorbraak betekende. Of ze ook in de reboot haar gezicht laat zien, is nog onduidelijk.

De hoofdrol in de reboot van ‘Dynasty’ zal gespeeld worden door Elizabeth Gilles (23), die het op zijn zachtst gezegd niet goed kan vinden met haar stiefmoeder, gespeeld door Nathalie Kelley (32).

Geduld is een schone zaak

The Hollywood Reporter meldt dat The CW de serie gaat uitzenden in het seizoen 2017/2018. Dat zou betekenen dat we er niet eens zo heel lang meer op hoeven te wachten… Yay!

Bron Elle