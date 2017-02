Deze 5 jeanstrends moet je in 2017 in je kast hebben

Wij zijn niet vies van een mooi spijkerbroekje op zijn tijd. We staan dan ook weer te trappelen om de trends op het gebied van deze tijdloze broeken op te speuren. So we did, en natuurlijk kunnen we jullie deze fijne trends niet onthouden! Daarom zetten we 5 van de meest populaire modellen op een rijtje die we aankomende seizoenen héél vaak voorbij zullen zien komen! Ready? Daar gaan we.

#1 Boyfriend jeans

Yes, ook de boyfriend jeans is dit jaar gewoon weer van de partij! Te herkennen aan zijn rechte pijp, loose fit en laten we de (vaak) opgerolde pijp niet vergeten. Zo’n beetje het tegenovergestelde van de skinny jeans, inderdaad!

#2 Mom jeans

Straight from the 80’s & 90’s was daar, jawel, de mom jeans. Hij was een tijdje not done maar anno 2017 heeft deze broek zijn plekje in jouw garderobe weer helemaal terugveroverd! Ben jij er al van eentje voorzien?

#3 Printed jeans

Spijkerbroeken vol met printjes, studs, patches, monogrammen en embroidery; je kan het zo gek niet bedenken, maar het mag dus allemaal. Op je spijkerbroek nog wel! Wat een feestje!

#4 Deconstructed vintage

De absolute new wave wat spijkerbroeken betreft, met dank aan Vetements: deconstructed vintage. Het idee hierachter? Van twee oude jeans één nieuwe maken. En goed nieuws, want onze shop is voorzien van een paar beauty’s. Shoppen maar!

#5 Cropped kick-flare

Een nieuwe lieveling in denimland: de korte kick-flare. Net zoals een skinny jeans strak aan de bovenkant, met een seventies uitlopende pijp tot nét boven de enkel. Wij zijn in love!