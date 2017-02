Deze films en series verschijnen in maart op Netflix

Hoewel Netflix ons flink liet schrikken door bekend te maken dat er maar liefst 200 titels verdwijnen van de streamingdienst, verschijnt er in maart ook flink wat nieuws online. Maak alvast maar wat ruimte in je agenda om te gaan bingewatchen, want de lijst belooft veel goeds.

Zo verschijnt ‘Finding Dory’, het vervolg op ‘Finding Nemo’, die dit jaar nog in de bioscoop te zien was. Ook kunnen we de Disney-klassieker ‘Beauty and the beast’ gaan zien, waarvan dit jaar een remake – met Emma Watson in de hoofdrol – op het witte doek verschijnt. Qua series kijken wij vooral uit naar ’13 reasons why’, en wel hierom.

Films

‘Life animated’

‘Operation Avalanche’

‘Finding Dory’

‘Beauty and the beast’

‘Burning sands’

‘Thor: the dark world

‘Deidra & Laney rob a train’

‘The most hated woman in America’

‘The discovery’

‘Five came back’

Series