Deze trends ga je veel zien én dragen in 2017

Het jaar is nog maar nét begonnen maar we staan natuurlijk alweer te popelen om de nieuwe modetrends voor dit jaar te ontdekken en te bezichtigen. We zijn zó benieuwd welke items er dit voorjaar absoluut niet in onze garderobe mogen ontbreken! Ben jij ook nieuwsgierig naar de outfits waar je je de aankomende lente waarschijnlijk in zult hullen? Tijd om de meest opvallende trends voor 2017 eens op een rijtje te zetten. Get inspired!

#1 Flowerpower 2.0

Als er een printje is die het aankomend voorjaar goed gaat doen, dan zijn het de florale prints. Flowerpower, we love it! Maar uiteraard wél in een nieuw jasje, we zien namelijk vooral de liefelijke bloemenprintjes voorbij komen in allerlei kleuren en stijlen. Hoe gezellig? We krijgen spontaan zin in de lente!

#2 Pink is the new black

Het motto van aankomende lente? On wednesdays we wear pink! En niet alleen op woensdag, want deze kleur wordt dit jaar weer meer dan booming. Roze, roze en nog eens roze; je kunt kiezen uit álle tinten. Neon-, licht- en zelfs babyroze en natuurlijk kun je ook voor de donkerdere varianten gaan. Wij ontvangen deze trend met open armen!

#3 Into the wild

Things are gettin’ wild this spring! Zebra is het nieuwe luipaard, of naja, in het voorjaar van 2017 dan. Combineer dit wilde printje met andere bloemen- of dierenprintjes; alles kan en mag. Natuurlijk kun je het ook wat rustiger aanpakken waardoor je item met zebraprint een échte eyecatcher van je basic outfit is. We like!

#4 Ruffle mania

Deze trend was de afgelopen maanden al behoorlijk upcoming, maar ook in 2017 nemen we nog geen afstand van de ruffles en ruches. Dat een ruffle niet meer in jouw kast mag ontbreken, dat is één ding wat zeker is. Of je broek, blouse of rok en nu van is voorzien, romantischer dan deze trend wordt het niet!

#5 Make a statement

Dit is de perfecte trend voor de introverte mensen onder ons, let your tees and dresses do the talking! Handig toch? Opdrukken en slogans, uiteraard in een modieus jasje, zullen aankomend voorjaar de modewereld domineren. Laat je inspireren door de onderstaande fashionistas!

