Dit is dé sneakertrend van 2017

We kunnen geen genoeg krijgen van sneakers, en dat komt goed uit, want er is altijd wel een sneaker die de modewereld voor een tijdje overneemt. Kijk maar naar de geliefde Adidas Stan Smith’s, Creepers of Vans. Stuk voor stuk namen ze de modewereld over en zag je iedereen, van je buurvrouw tot je kleine nichtje, erin rondlopen.

We denken dat dat ook met de volgende sneaker gaat gebeuren. Adidas heeft begin december een nieuw model gereleased en we zien iedereen nu al met deze of soortgelijke sneakers in the streets. Eerlijk is eerlijk, het model doet ons erg denken aan de Nike Roshe Runs. De athletic trend is vooral te herkennen aan de dikke zool bij de hiel van de schoen. Handig: deze sneaker kun je zowel aan voor een rondje hardlopen als in het dagelijks leven.

Life is short, buy the shoes

Stijlvol én comfortabel. Who doesn’t want it? Dat is ook precies de reden dat wij zo dol zijn op deze pareltjes. Bloggers en modellen worden er mee gezien, dat kunnen wij natuurlijk ook. Speciaal voor jullie hebben we de knapste sneakers uitgekozen. Zit jouw droompaar er niet tussen? In de StyleToday shop vind je nog meer prachtige exemplaren.