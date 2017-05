Dít is waar het tweede seizoen van ’13 reasons why’ over zal gaan

Zondag onthulde Netflix dat er een tweede seizoen komt van de populaire serie ’13 reasons why’. Aangezien hoofdrolspeelster Hannah Baker in de serie zelfmoord pleegt, vroegen wij ons direct af waar de serie dan over zou gaan? Netflix en scriptschrijver Brian Yorkey onthullen.

Let op: spoilers!

In het tweede seizoen zullen we vooral de nasleep van Hannah’s zelfmoord zien, en hoe haar klasgenoten daarmee omgaan. Ook de issues die Jessica heeft na haar verkrachting, krijgen een grote rol, vertelt Yorkey aan Entertainment Tonight. Daarnaast zal Bryce in dit seizoen niet zomaar wegkomen met zijn verkrachtingen en aanrandingen – thank God! Via flashbacks zullen we ook Hannah weer in dit seizoen zien, maar de voice-over zal niet door haar worden ingesproken.

Geen tapes

Waar het eerste seizoen nog volledig draaide om de tapes die Hannah achterliet, zullen er in het tweede seizoen geen tapes zijn. “De tapes zijn natuurlijk niet zomaar vergeten, maar er is een andere soort analoge technologie die in seizoen 2 een belangrijke rol speelt. De cassette-tapes zijn dus niet het belangrijkste in de serie, ook al zwerven die twee dozen met tapes nog steeds ergens rond,” vertelt Brian Yorkey.

Verantwoordelijk

Aan het einde van het eerste seizoen is de rechtszaak rondom de dood van Hannah nog bezig. “Een van de dingen die nog steeds niet duidelijk is, is de vraag of er iemand verantwoordelijk is voor haar zelfmoord. Is de school verantwoordelijk? Is er überhaupt iémand verantwoordelijk?,” zegt Yorkey. “Daar zullen we achter komen als haar klasgenoten een paar maanden onderweg zijn en als er wellicht andere geheimen worden ontdekt. We zullen wat nieuwe dingen te weten komen over sommige gebeurtenissen, maar we zullen ook veel nieuwe dingen gaan zien die ons inzicht geven in Hannah Baker en hoe haar leven eruitzag.”

Netflix US gooide deze week een tweet de wereld in met wat beknopte info over het tweede seizoen van ’13 reasons why’: