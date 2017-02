Dit zijn de zonnebrillentrends van aankomend voorjaar

De zomer lijkt misschien nog wel ver, héél ver weg, maar voor je het weet kunnen we weer optimaal genieten van de eerste zonnestralen. Wát kijken we ernaar uit, zeg! Heerlijk genieten op een terrasje, relaxen in het park of een dagje naar het strand.

Waar je ook heen gaat, iets wat er vooral níet mag ontbreken? Juist ja, een zonnebril. Hét item dat je ogen beschermt tegen de UV-straling van de zon. Hij moet natuurlijk praktisch zijn en lekker zitten, maar laten we eerlijk zijn; het oog wil ook wat. Hoogste tijd dus om de trends op het gebied van zonnebrillen eens met jullie door te nemen. Daar gaan we!

#1 Houten zonnebrillen

We zagen hem afgelopen zomer al stééds vaker voorbij komen, de houten zonnebril, en ook in 2017 zullen deze modellen ware blikvangers op festivals zijn. Naast exemplaren die compleet van hout gemaakt zijn, kun je natuurlijk ook voor een bril kiezen met alleen pootjes van dit materiaal.

#2 Spiegelglazen

Yes, gelukkig zijn ook dit jaar de zonnebrillen met spiegelglazen weer van de partij! Je kunt ze vinden in állerlei kleuren, van zilver tot blauw en van rosé tot paars. Wij zijn er in ieder geval dol op.

#3 Ronde glazen

In de sixties en seventies liep menig mens ermee rond, en ook dit voorjaar heeft iedereen minstens één paar nodig. Ik heb het natuurlijk over de stijlvolle zonnebril met ronde glazen, die iedere look een artistieke en elegante draai geven. We love it!

#4 (Double) bridge

Ook deze klassieker mag natuurlijk niet ontbreken in jouw zonnebrillen stash. De (double) bridge modellen zijn draagbaar bij iedere outfit en prima passend bij alle gezichtsvormen. Onze favoriet? De marble variant!