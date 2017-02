Esperanza Denswil: ‘Op het podium transformeer ik tot mijn alter ego Pink Oculus’

Ze heeft charisma, heel veel podiumtalent en een keeltje van 24-karaats goud. Geen wonder dat deze vrouw op het randje van doorbreken staan. Pink Oculus (31) is een alternatieve soul/hiphopartiest die zijweggetjes neemt naar jazz en funk.

Tekst Tamara Klopper | Foto’s Daphne Ponsteen

Wat maakt je uniek?

“Ik ben bezig met mijn nieuwe album, waarop ik zing en rap én het produceren voor mijn rekening neem. Het is mijn droom om zo’n veelzijdige artiest te worden als D’Angelo; dat je de deur achter je sluit en naar buiten komt met een volledig album. Dat je alles zelf doet, van de teksten schrijven tot de beat bepalen en de melodie maken. Dat lukt me nu, met steun van het muzikanten- en producersduo Badjekkah.”

Waarover gaat je nieuwe nummer ‘Delicious’?

“Over de dingen waar ik me delicious van ga voelen, zoals onvoorwaardelijk van mezelf houden. Het is een levenslang proces om jezelf te leren accepteren zoals je bent. Om dat wat niet meteen lukt geen fout te noemen, maar onderdeel van je ontdekkingsreis. ‘Delicious’ is iets toegankelijker dan ‘Sweat’ en ‘Overdue’, en vooral: vrolijk en dansbaar.”

Wat is het tofste wat muziek je heeft gebracht?

“De ontwikkeling van mijn alter ego Pink Oculus. Vroeger vond ik het eng om op het podium te staan; ik voelde me naakt. Ik heb er hard voor moeten werken om zo mezelf te durven zijn. Het begon in 2009, toen ik die naam bedacht en mijn eigen stem ontwikkelde. Het werkte bevrijdend om iets te doen wat heel ongewoon voor me was, om grenzen te verleggen. Als ik nu een compliment krijg over hoe powerful ik op het podium sta, voel ik trots. Daar ben ik als een rups die transformeert tot de vlinder Pink Oculus. Of, nee: zodra ik op een podium sta, stijg ik op, dat is hoe het voelt. En daar geniet ik écht van. Het is puur genot.”

Hoe is het allemaal begonnen?

“Al op de basisschool had ik heel sterk het gevoel: ik word kunstenaar. Ik was altijd bezig met schrijven, dansen en het bekijken van illustraties en foto’s. Op internet zocht ik naar filmscripts. Dan deed ik op mijn slaapkamer Meg Ryan als Kathleen Kelly na in ‘You’ve got mail’. Rappen leerde ik door naar de Wu-Tang Clan te luisteren. Later, op het Albeda College, leerde ik van alles, van rijmen en de kerktoonladders tot gitaarspelen. Alles wat je nodig hebt voor zelfexpressie; een vuur laaide in me op.”

Grootste wens?

“Mensen inspireren en ze in hun hart raken, dus om echt met ze te connecten, terwijl ik volledig mezelf ben. Daar word ik heel gelukkig van.”



Naam: Esperanza Denswil.

Discografie: De singles ‘Sweat’ (2013) en ‘Overdue’ (2015). Haar nieuwe EP ‘Delicious’ kwam afgelopen oktober uit.

Achtergrond: Muzikant/producer-opleiding aan het Albeda college.

Podiumoutfit: “Een zwart, opengewerkt latex jumpsuit dat ik droeg op Noorderslag in 2014. Kreeg ik de meest reacties op.”