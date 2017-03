Eva Koreman presenteert ‘Jules Unlimited’: ‘Ik ken weinig mensen die het leuk vinden om naar zichzelf te kijken’

Vanaf 13 maart is ‘Jules Unlimited’ terug op de buis. Natuurlijk in een nieuw jasje én met nieuwe presentatoren: Maurice Lede, Jamie Trenité en Eva Koreman. Wij belden met Eva om haar te vragen naar haar toffe presentatieklus.

Tekst Katy Boer | Beeld Chris Reighelt

‘Jules Unlimited’ komt terug. Keek je het vroeger ook?

“Zeker! Met natte haren op de bank naar Menno Bentveld en Pieter Jan Hagens kijken, gevolgd door ’12 steden, 13 ongelukken’: echt jeugdsentiment dus.”

Eva stapt over van radio naar tv. Vertel!

“Ik ben radiomaker, televisie is nooit echt mijn doel geweest. Ik wilde me focussen op radio, dat is mijn eerste liefde qua medium. Maar ja, toen kwam ‘Jules Unlimited’ op mijn pad. Ik heb een liefde voor wetenschap en was dus heel blij dat ik auditie mocht doen. En toen werd ik het ook nog, dat had ik echt nooit verwacht.”

Smaakt het naar meer?

“Nou, er zit zelfs alweer iets aan te komen! Ik mag er helaas nog niets over zeggen, maar het heeft met muziek te maken. Ik heb onwijs genoten tijdens het maken van ‘Jules’ en er heel veel van geleerd. Maar ik zou niet zo veel tv willen doen dat ik geen tijd meer heb om radio te maken.”

13 maart is de eerste aflevering op de buis. Zenuwachtig?

“Ja, tuurlijk. Ik ken echt weinig mensen die het leuk vinden om naar zichzelf te kijken. Maar ja, niét kijken is ook geen optie. Ik heb al wel wat dingen gezien, maar nog geen compleet item. Ik ben niet van plan met mijn telefoon in m’n hand te zitten als het op tv is, maar misschien dat ik de volgende dag wel Twitter check. Tijdens de opnames zie je er niet op je charmantst uit, dus als iemand zegt: ‘Eva, je had wel even een meer flatterende broek aan kunnen trekken’, terwijl ik op tachtig meter hoogte bungel, dan zal me dat weinig uitmaken.”

Wat is het vetste wat je gedaan hebt?

“ Ik heb vliegtraining gehad in de desdemona en ik vind het zo’n eer dat ik dat heb mogen doen. De desdemona beweegt over 6 graden van vrijheid: centrifugaal, horizontaal, verticaal en de cabine zelf ook over 3 assen. Dat ik zoiets mag ervaren, ongelofelijk. Het slacklinen (op grote hoogte op een 3 centimeter brede elastische spanband koorddansen, red.) is me ook erg bijgebleven. Het moeilijke eraan is dat je kwaad maken als het niet lukt, niet werkt. Je moet rustig blijven en op je ademhaling letten. Dat was echt een worsteling. Letterlijk ook: door het klimmen op die lijn ben ik bont en blauw geweest.”

Waarom moeten we kijken?

“Ik hoop natuurlijk dat iedereen die vroeger keek, nu weer kijkt en het nog net zo leuk vindt. Ik weet dat er weinig jonge mensen lineaire televisie kijken, maar als het er maar een paar kan inspireren in een bepaalde wetenschap, dan vind ik dat geweldig. Het is misschien wat hoog gegrepen, maar jonge mensen hetzelfde gevoel geven dat ikzelf had toen ik het keek en hen dingen van de wereld laten zien waarvan ze geen idee hadden dat het bestond: dát zou heel gaaf zijn.”

Waar ben je verder druk mee?

“Ken je dat, dat je zo druk bent dat je er alleen maar mee bezig bent om op korte termijn te overleven? Ik vervang veel middag- en avondshows op 3FM en de 3FM Awards komen eraan. Daarbij ga ik ook een mooie rol spelen. En ik ben bang dat dat echt het enige is wat ik erover kan zeggen.”

‘Jules Unlimited’ is vanaf 13 maart wekelijks om 20.30 uur te zien bij de VARA op NPO 3.