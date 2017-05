Hoor voortaan alleen wat je wil horen: met deze oordoppen kun je je omgevingsgeluid uitschakelen

Een irritante collega, je zingende buurman of die irritant huilende baby in het vliegtuig… Lijkt het je niet heerlijk om af en toe even al je omgevingsgeluid uit te schakelen? Dankzij deze nieuwe oordoppen kan het.

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn (en als hét antwoord voor mensen met misofonie): oordoppen waarmee je al het geluid om je heen kan uitzetten. Met de nieuwe uitvinding van de Amsterdamse start-up Knops wordt het waarheid. Deze doppen hebben een volumeknop waaraan je kunt draaien, zodat je zelf bepaalt hoe hard je je omgeving hoort. Ze bevatten vier verschillende standen, waardoor je je niet per se van ál het geluid hoeft te ontzien. Zo heb je de hele dag (en nacht!) controle over wat je hoort. Dit alles, zonder dat er elektronica aan te pas komt.

Bang dat je straks met van die duffe doppen in je oren rondlopen? No worries, want deze exemplaren zien er (voor oordoppen) nog best fashionable uit! Ze zijn er in zes verschillende kleuren.

Hebben? De oordoppen zijn (nu nog als pre-order) te bestellen op Kickstarter. Knops heeft het doel van 30 duizend euro al ruim gehaald, yay!

